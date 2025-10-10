Hà Nội

Xã hội

Kho xưởng chứa sản phẩm dược ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Sau tiếng nổ lớn gây rung chuyển mặt đất, kho dược ở xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục công nhân tháo chạy ra ngoài.

Gia Đạt

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/10/2025 tại một nhà kho chứa sản phẩm dược ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa (Hà Nội). Người dân xung quanh cho biết, tại hiện trường nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho này. Khói đen bốc lên nghi ngút. Một số nhân viên làm việc tại đây nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

chay-cm.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Khu nhà kho một tầng dựng bằng tôn gồm nhiều kho chứa sản phẩm dược, xung quanh là các nhà xưởng sản xuất mây tre đan và nhà dân. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cùng 6 xe chữa cháy, hai xe bồn chứa nước của lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mặc đồ bảo hộ, đeo bình dưỡng khí tiếp cận đám cháy. Máy múc đi theo lối cổng chính phá mặt trước nhà kho để lực lượng cứu hỏa phun nước vào trong. Đến 11h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
