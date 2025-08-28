Nhanh chóng dập tắt đám cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng ở Hà Nội

Một vụ cháy đã bùng phát tại khu nhà xưởng chia thành nhiều ki-ốt nhỏ trên đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Sáng 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h12 cùng ngày, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng... ở đường Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC cùng 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo cảnh sát, khi đến hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy và CNCH đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Đồng thời, cảnh sát cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy. Nhà chức trách cho biết, đến khoảng 0h53, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 1h12 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng; qua đó cảnh sát đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn m2 các công trình và nhà dân lân cận.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

