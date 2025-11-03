Hà Nội

Xã hội

Cặp đôi trộm xe máy ở Lâm Đồng sa lưới

Lợi dụng sơ hở của người dân, 2 đối tượng đã đột nhập lấy trộm xe máy hiệu Honda Blade rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 03/11, thông tin từ Công an xã Bắc Ruộng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 01/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Công an xã Bắc Ruộng phát hiện hai đối tượng điều khiển 02 xe máy di chuyển với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, cả hai đối tượng tỏ ra luống cuống, tìm cách tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng chặn giữ kịp thời.

07.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Phạm Ngọc Thịnh (SN 1998, thường trú tại thôn Vũ Hòa 2, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lý (SN 2001, thường trú tại thôn Mepu 4, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng). Chiếc xe máy hiệu Honda Blade vừa được các đối tượng lấy trộm tại khu dân cư thôn 1, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá (Methamphetamine).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
