Bắt đối tượng đang hưởng án treo đi trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Thèn Văn Lợi hiện đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng lại đi trộm cắp tài sản ở bệnh viện.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, Công an xã Việt Lâm tiếp nhận tin báo của anh Ban Văn Thiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 (thôn Chung, xã Việt Lâm) về việc bị mất 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL tại phòng ngủ tầng 2 của bệnh viện.

Đối tượng Thèn Văn Lợi cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Lâm đã khẩn trương thành lập tổ công tác gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ huy, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, truy xét. Chỉ sau hơn 1 giờ sàng lọc, truy xét, tổ công tác đã xác định và bắt giữ đối tượng Thèn Văn Lợi (sinh năm 2005, trú tại thôn Khuối Chậu, xã Việt Lâm) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng hiện đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Với tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, khẩn trương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Việt Lâm đã được Đảng ủy, UBND xã Việt Lâm biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, làm rõ vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

