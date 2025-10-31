Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, T.N.D và D.M.C (tỉnh Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 21/10, Công an xã Bảo Lâm 5 nhận được tin báo của anh Ngô Văn Hai (SN 1979, trú thôn 1 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5), về việc bị mất trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius khi đang để trước nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Bảo Lâm 5 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực, truy xét đối tượng gây án.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua điều tra, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và bắt giữ hai đối tượng nghi vấn là T.N.D (SN 2009) và D.M.C (SN 2009), cùng trú tại thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy, đồng thời khai nhận đã thực hiện thêm 03 vụ trộm khác tại xã Bảo Lâm 5, xã Quảng Khê và xã Quốc Oai, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bảo Lâm 5 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

