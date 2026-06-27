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Xã hội

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở Lào Cai khiến 2 người thương vong

Vụ nổ súng khiến 1 người tử vong, 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện đã xảy ra ở phường Lào Cai (Lào Cai). 

Theo Đức Hoàng- Đức Phong/Vietnamnet

Chiều 26/6, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Lào Cai cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc liên quan đến vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.

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Nơi xảy ra vụ việc nghi có liên quan tới tiếng nổ súng tại đường Quy Hoá, phường Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo

Theo báo cáo sơ bộ, khoảng 12h trưa nay, Công an phường Lào Cai nhận được trình báo của anh C.P.N. (37 tuổi, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc phát hiện Vũ Văn N. (37 tuổi, ở phường Lào Cai) dùng súng (dạng súng lục côn quay) bắn tử vong anh Đinh Hữu D. (35 tuổi) tại một ngôi nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai.

Nhận được thông tin, Công an phường Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường, thu giữ vật chứng có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định anh D. đã tử vong tại căn nhà trên đường Quy Hóa. Còn Vũ Văn N. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

"Phường đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan công an. Khi có kết luận, địa phương sẽ thông tin đến báo chí", vị lãnh đạo UBND phường Lào Cai thông tin.

Bên cạnh đó, theo vị lãnh đạo trên, Đảng uỷ phường Lào Cai cũng đã cung cấp thông tin và báo cáo vụ việc trên tới Tỉnh ủy Lào Cai.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Lào Cai #nổ súng

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