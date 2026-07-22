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Bạn đọc - Phản biện

Thu hồi 6.000 áo len Madewell do vi phạm tiêu chuẩn an toàn cháy

Ủy ban an toàn Mỹ yêu cầu thu hồi gần 6.000 áo len vì nguy cơ bắt lửa cao, người tiêu dùng cần kiểm tra và ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.

Bình Nguyên

Theo VietQ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) vừa phát đi thông báo thu hồi gần 6.000 áo len nữ của thương hiệu thời trang Madewell sau khi xác định sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về khả năng chống cháy đối với hàng dệt may.

Theo thông báo do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 5.900 chiếc áo len nữ thuộc hai dòng Double V-Neck Pullover và V-Neck Cardigan bị thu hồi vì không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về tính chống cháy đối với hàng dệt may mặc, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong nếu xảy ra hỏa hoạn.

CPSC cho biết, nguy cơ xuất phát từ việc chất liệu của các mẫu áo không đạt yêu cầu về khả năng chống bắt lửa theo quy định liên bang đối với sản phẩm dệt may mặc. Trong các tình huống tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa, sản phẩm có thể bốc cháy nhanh hơn mức cho phép, làm gia tăng đáng kể nguy cơ gây thương tích cho người mặc. Đây là một trong những nhóm yêu cầu an toàn bắt buộc nhằm hạn chế rủi ro cháy đối với các sản phẩm may mặc lưu thông trên thị trường Hoa Kỳ.

Sản phẩm áo len bị thu hồi do có nguy cơ gây cháy Ảnh vietq
Sản phẩm áo len bị thu hồi do có nguy cơ gây cháy Ảnh vietq

Mặc dù mức độ rủi ro được đánh giá là nghiêm trọng, đến nay doanh nghiệp mới chỉ ghi nhận một trường hợp chiếc áo bốc cháy trong quá trình sử dụng và chưa có báo cáo về thương tích đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, với các sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn an toàn cháy bắt buộc, CPSC vẫn yêu cầu thu hồi ngay nhằm loại bỏ nguy cơ trước khi xảy ra những sự cố đáng tiếc hơn.

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng mặc các sản phẩm nằm trong diện thu hồi ngay lập tức. Khách hàng có thể liên hệ với Madewell để nhận hoàn tiền đầy đủ hoặc tín dụng mua hàng.

Theo quy trình thu hồi, người tiêu dùng sẽ được yêu cầu cắt đôi chiếc áo, chụp ảnh sản phẩm đã bị phá hủy và gửi hình ảnh cho Madewell để xác nhận trước khi tiêu hủy. Biện pháp này nhằm bảo đảm sản phẩm không tiếp tục được sử dụng hoặc lưu thông trên thị trường thứ cấp.

Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu nghiêm ngặt của Hoa Kỳ đối với an toàn sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là nhóm hàng dệt may. Các tiêu chuẩn về khả năng chống cháy được xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ quần áo bắt lửa và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, liên quan đến tiêu chuẩn, hầu hết các sản phẩm may mặc phải đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1230 – Standard Test Method for Flammability of Apparel Textiles, Phương pháp thử đánh giá tính dễ cháy của vải may mặc, thường được sử dụng trong hoạt động thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm. Như vậy, chỉ cần một sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, doanh nghiệp có thể phải tiến hành thu hồi trên phạm vi toàn quốc ngay cả khi chưa ghi nhận thương tích thực tế.

Đối với người tiêu dùng Việt Nam, dù sản phẩm nằm trong diện thu hồi được phân phối tại thị trường Hoa Kỳ, nguy cơ vẫn có thể phát sinh nếu hàng hóa được mua thông qua các kênh mua hộ, xách tay hoặc giao dịch trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Vì vậy, những người đã hoặc đang có ý định mua áo len Madewell nên kiểm tra kỹ tên sản phẩm, mã kiểu dáng trên nhãn mác để xác định có thuộc diện thu hồi hay không. Đây cũng là lời nhắc nhở người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và thường xuyên theo dõi các thông báo thu hồi từ cơ quan quản lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.

Mời độc giả xem video Hơn 325 nghìn doanh nghiệp bỏ địa chỉ bị thuế siết chặt
#Madewell #thu hồi #an toàn cháy #áo len #tiêu chuẩn chống cháy #CPSC

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Theo Vietq.vn, Target vừa phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tiến hành thu hồi tự nguyện mẫu Cat & Jack Toddler Girls' Sequerah Sandals sau khi xác định các hạt ngọc nhựa gắn trên quai dép có thể bong ra trong quá trình sử dụng. Khi những chi tiết này tách khỏi sản phẩm, trẻ nhỏ có thể nhặt lên và cho vào miệng, làm phát sinh nguy cơ hóc dị vật, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

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Theo Vietq.vn, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã phát đi thông báo thu hồi khoảng 40.000 bình sữa tái sử dụng Boon NURSH của Công ty TOMY vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

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