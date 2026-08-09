Đồ ngủ trẻ em Michley bị thu hồi do không đảm bảo an toàn cháy nổ

Theo VietQ.vn, Cơ quan Quản lý An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) và Bộ Y tế Canada vừa thông báo thu hồi đồ ngủ trẻ em thương hiệu Michley sau khi xác định sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc về tính chống cháy đối với quần áo ngủ dành cho trẻ em. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật này có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ bỏng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu quần áo bắt lửa.

Đợt thu hồi tại Hoa Kỳ do Công ty SHEIN Distribution Corporation thực hiện theo yêu cầu của CPSC. Sản phẩm bị ảnh hưởng là bộ đồ ngủ liền thân (one-piece pajamas) mang thương hiệu Michley, được sản xuất tại Trung Quốc và bán trực tuyến trên nền tảng SHEIN từ tháng 5 đến tháng 12/2025 với giá khoảng 25 USD. Khoảng 160 sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Thu hồi đồ ngủ trẻ em Michley vì không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy bắt buộc. Ảnh nguồn vietq.vn

Các mẫu đồ ngủ bị thu hồi có bốn màu gồm xanh lá, hồng, vàng và tím, lần lượt được trang trí bằng hình khủng long, thỏ, hươu cao cổ và thỏ trắng. Sản phẩm có các cỡ từ 80 đến 130, nhãn may bên trong ghi tên thương hiệu "Michley" cùng kích cỡ sản phẩm.

Theo CPSC, sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn bắt buộc về khả năng chống cháy đối với đồ ngủ trẻ em (Mandatory Flammability Standard for Children's Sleepwear). Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm hạn chế tốc độ bắt lửa và lan truyền ngọn lửa khi quần áo vô tình tiếp xúc với các nguồn nhiệt như bếp, nến hoặc diêm. Nếu không đáp ứng yêu cầu, quần áo có thể bốc cháy rất nhanh, khiến trẻ không kịp phản ứng và dẫn đến bỏng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Bộ Y tế Canada cũng đưa ra nhận định tương tự. Cơ quan này nhấn mạnh rằng các loại đồ ngủ rộng, không đáp ứng yêu cầu chống cháy có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn lửa hơn so với đồ ngủ ôm sát cơ thể. Khi xảy ra cháy, ngọn lửa có thể lan nhanh trên bề mặt vải và gây bỏng trên diện rộng cho trẻ nhỏ.

Đến thời điểm công bố lệnh thu hồi, cả CPSC và Bộ Y tế Canada đều cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương tích hoặc tai nạn nào liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý vẫn yêu cầu thu hồi ngay nhằm phòng ngừa rủi ro trước khi sự cố xảy ra.

Tại Hoa Kỳ, người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với SHEIN để được hoàn tiền. Để nhận khoản hoàn trả, người mua phải cắt đôi bộ đồ ngủ, gửi hình ảnh chứng minh sản phẩm đã bị tiêu hủy cho doanh nghiệp, sau đó mới tiến hành thải bỏ. Trong khi đó, tại Canada, người tiêu dùng được yêu cầu ngừng sử dụng, tiêu hủy sản phẩm theo cách không thể tiếp tục sử dụng và liên hệ SHEIN Distribution Canada Limited để nhận hoàn tiền.

Đáng chú ý, CPSC cho biết đơn vị bán hàng bên thứ ba chưa phản hồi Thông báo vi phạm của cơ quan quản lý. Trước đó, CPSC cũng đã phát hành cảnh báo an toàn đối với các sản phẩm do nhà bán này cung cấp.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tiêu chuẩn chống cháy đối với đồ ngủ trẻ em không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là hàng rào bảo vệ an toàn cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các quy định này được xây dựng dựa trên nhiều thử nghiệm về khả năng bắt lửa, tốc độ cháy và đặc tính vật liệu nhằm giảm thiểu nguy cơ thương tích trong những tình huống khẩn cấp.

Tại Việt Nam, hiện chưa có quy định riêng về khả năng chống cháy đối với đồ ngủ trẻ em tương tự tiêu chuẩn bắt buộc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thị trường quần áo trẻ em ngày càng đa dạng với nhiều sản phẩm nhập khẩu và bán qua các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, khiến nguy cơ các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu an toàn xuất hiện trên thị trường là điều không thể bỏ qua. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín, đồng thời tránh mua các sản phẩm không có thông tin về nhà sản xuất, thành phần vải hoặc hướng dẫn sử dụng. Mặc dù Việt Nam chưa áp dụng yêu cầu chống cháy bắt buộc đối với đồ ngủ trẻ em, việc tham khảo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và theo dõi các thông báo thu hồi sản phẩm từ các cơ quan quản lý nước ngoài vẫn là biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho trẻ, nhất là khi thị trường thương mại điện tử ngày càng mở rộng và việc mua sắm trực tuyến đang được nhiều người sử dụng.

Trước đó, hồi tháng 7 Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cũng đã phát lệnh thu hồi khẩn cấp gần 6.000 áo len nữ của Madewell, bao gồm hai mẫu Double V-Neck Pullover và V-Neck Cardigan. Nguyên nhân do chất liệu vải không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy bắt buộc của liên bang, dẫn đến nguy cơ bắt lửa nhanh khi gặp nguồn nhiệt và có thể gây bỏng nghiêm trọng cho người sử dụng.

Liên quan đến tiêu chuẩn, hầu hết các sản phẩm may mặc phải đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1230 – Standard Test Method for Flammability of Apparel Textiles, Phương pháp thử đánh giá tính dễ cháy của vải may mặc, thường được sử dụng trong hoạt động thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm. Như vậy, chỉ cần một sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, doanh nghiệp có thể phải tiến hành thu hồi trên phạm vi toàn quốc ngay cả khi chưa ghi nhận thương tích thực tế.