Bắt 2 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Trị

Hai đối tượng giả danh công an để chặn phương tiện tham gia giao thông, nhằm vòi vĩnh tiền từ người điều khiển sai phạm.

Ngày 11/8, Công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 đối tượng, gồm: Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an với mục đích chặn người đi đường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/8, Quân đi xe mô tô mang BKS 74-AA-564.80 (BKS thực của xe là 74-AA-564.90, trước đó Quân dán đổi số 9 sang số 8) chở Long đi uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Tại đây, Quân và Long có bàn với nhau về việc đi bắt các xe lạng lách.

Sau khi uống nước xong, Quân chở Long ngồi sau di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng Nam – Bắc.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đi đến trước số nhà 302 đường Lý Thánh Tông (phường Đồng Thuận), Quân điều khiển ép xe mô tô BKS 73AA-028.18 do Trần Nam Quốc và Nguyễn Duy Hoàng (cùng trú tại xã Hoàn Lão) chạy cùng chiều dừng lại.

Để thực hiện hành vi, Quân lấy điện thoại đưa ảnh Quân mang trang phục Cảnh sát cơ động cho Quốc và Hoàng xem rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đe dọa về hành vi chạy nhanh, xe không gương và thay đổi kết cấu xe.

Tiếp đó, cả hai yêu cầu Quốc và Hoàng đi theo sau đến gần số nhà 27 đường Lê Mô Khải, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Quân và Long yêu cầu Quốc và Hoàng bỏ số tiền 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn của Quân thì sẽ được tha. Số tiền sau khi lấy được cả hai đã tiêu xài chung.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

