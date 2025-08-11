Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Trị

Hai đối tượng giả danh công an để chặn phương tiện tham gia giao thông, nhằm vòi vĩnh tiền từ người điều khiển sai phạm.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, Công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 đối tượng, gồm: Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an với mục đích chặn người đi đường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/8, Quân đi xe mô tô mang BKS 74-AA-564.80 (BKS thực của xe là 74-AA-564.90, trước đó Quân dán đổi số 9 sang số 8) chở Long đi uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Tại đây, Quân và Long có bàn với nhau về việc đi bắt các xe lạng lách.

Sau khi uống nước xong, Quân chở Long ngồi sau di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng Nam – Bắc.

1000041644-175483974736886703084.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đi đến trước số nhà 302 đường Lý Thánh Tông (phường Đồng Thuận), Quân điều khiển ép xe mô tô BKS 73AA-028.18 do Trần Nam Quốc và Nguyễn Duy Hoàng (cùng trú tại xã Hoàn Lão) chạy cùng chiều dừng lại.

Để thực hiện hành vi, Quân lấy điện thoại đưa ảnh Quân mang trang phục Cảnh sát cơ động cho Quốc và Hoàng xem rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đe dọa về hành vi chạy nhanh, xe không gương và thay đổi kết cấu xe.

Tiếp đó, cả hai yêu cầu Quốc và Hoàng đi theo sau đến gần số nhà 27 đường Lê Mô Khải, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Quân và Long yêu cầu Quốc và Hoàng bỏ số tiền 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn của Quân thì sẽ được tha. Số tiền sau khi lấy được cả hai đã tiêu xài chung.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Giả danh #công an #chặn xe #vòi vĩnh #cưỡng đoạt #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nóng 2 đối tượng giả danh công an “cưỡng đoạt tài sản”

Hai đối tượng giả danh công an đang chặn phương tiện tham gia giao để “làm luật”, thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện, bắt giữ.

Ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Phạm Hoàng Dương (SN 2009) và Nguyễn Thuận Quý (SN 2006, cùng trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) khi đang giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Trước đó, chiều 01/6, Dương mặc trang phục Cảnh sát cơ động mang theo còng số 8, dùng xe máy chở theo Quý mặc đồ Dân quân tự vệ di chuyển trên Quốc lộ 28B (huyện Bắc Bình).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt thêm 1 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Liên quan đến vụ giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường, Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ thêm đối tượng thứ 3.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hín A Sánh (tức Bụp, SN 2002, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), là đối tượng cùng với Nguyễn Phạm Hoàng Dương (SN 2009, cùng trú thị trấn Lương Sơn) thực hiện hàng loạt vụ cưỡng đoạt tiền trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Làm việc với cơ quan Công an, Hín A Sánh khai nhận, gần nhất là vào chiều ngày 30/5/2025, Sánh mặc trang phục Dân quân tự vệ chở theo Dương mặc trang phục CSCĐ di chuyển trên các tuyến đường, tìm người vi phạm giao thông để cưỡng đoạt tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Giả danh công an, dàn cảnh bắt cóc để tống tiền

Sau khi hù doạ, thao túng tâm lý em N.C.H, các đối tượng đã ép nạn nhân dàn cảnh bị bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc từ gia đình 50 triệu đồng.

Ngày 30/5, thông tin từ Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/5, em N.C.H. (SN 2008, trú tại thị trấn Phố Châu) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ, nói rằng có một đơn hàng chưa nhận, yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội zalo để gửi ảnh đơn hàng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới