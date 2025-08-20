Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, đưa ra thông tin gian dối cho vay tiền qua mạng internet, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Luận cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do muốn hưởng lợi bất chính nên từ ngày 15/3 - 13/6/2024, Nguyễn Thị Luận (SN 1989, ở Hà Nội), Phạm Linh Chi (SN 1993, ở tỉnh Hưng Yên), Trần Văn Thành (SN 1986, ở Hà Nội), Phón Văn Danh (SN 1995, ở tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hợi (NS 1995, ở tỉnh Bắc Ninh), Lương Văn Cương (SN 1989, ở tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng.

Cụ thể, các đối tượng trên đã lập trang web giả mạo “Công ty tín dụng Virgin Money” (là công ty tài chính và ngân hàng có thật, trụ sở tại Vương quốc Anh), rồi giả danh nhân viên công ty tài chính này đưa ra thông tin gian dối lừa cho vay tiền qua mạng internet để chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng của 100 bị hại trên địa bàn cả nước.

image.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Luận giữ vai trò cầm đầu, cùng với Phạm Linh Chi tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội, thuê người lập website, chạy quảng cáo, chuẩn bị phương tiện, thiết bị, thuê và hướng dẫn nhân viên cách thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Còn các đối tượng Phón Văn Danh, Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Hợi, Lương Văn Cương giữ vai trò giả danh nhân viên công ty tài chính để liên hệ, đưa ra thông tin gian dối lừa người bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Luận bị phạt 9 năm tù giam, Phạm Linh Chi bị phạt 8 năm 6 tháng tù giam, Phón Văn Danh 7 năm 6 tháng tù giam, Trần Văn Thành 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hợi 36 tháng tù treo, Lương Văn Cương 30 tháng tù treo.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Toà án #Hà Tĩnh #nhóm đối tượng #lừa đảo #lĩnh án #chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo 972 tỷ đồng

Tính từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

can-bo-co-quan-an-ninh-dieu-tra-cong-an-tinh-bac-ninh-lam-viec-voi-doi-tuong-nim-cun-pau1-17555742629731575618854.jpg
Đối tượng Nìm Cún Pẩu tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

"Nữ quái" dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt vàng

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”, Tạ Thị Mỹ Kiều bị TAND khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Thị Mỹ Kiều (SN 2001 thường trú tại thôn Cô Kiều, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h20 ngày 26/11/2024, Tạ Thị Mỹ Kiều đến tiệm vàng Đức Tín ở xã Hải Ninh (Lâm Đồng) hỏi mua 03 chiếc nhẫn vàng có tổng trị giá 66,4 triệu đồng. Sau đó, Kiều đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa trên ứng dụng điện thoại để tạo hình ảnh chuyển tiền giả, rồi đưa cho ông B.V.T (chủ tiệm vàng Đức Tín) xem. Do tin tưởng hình ảnh chuyển tiền là thật nên ông T. đã giao số vàng trên cho Kiều.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố "nữ quái" lừa đảo về thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất lãi

Vân đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp các bị hại làm thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất tiền lãi rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Ỷ La 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2186.png
Đối tượng Phan Thị Vân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới