Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, đưa ra thông tin gian dối cho vay tiền qua mạng internet, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Luận cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do muốn hưởng lợi bất chính nên từ ngày 15/3 - 13/6/2024, Nguyễn Thị Luận (SN 1989, ở Hà Nội), Phạm Linh Chi (SN 1993, ở tỉnh Hưng Yên), Trần Văn Thành (SN 1986, ở Hà Nội), Phón Văn Danh (SN 1995, ở tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hợi (NS 1995, ở tỉnh Bắc Ninh), Lương Văn Cương (SN 1989, ở tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng.

Cụ thể, các đối tượng trên đã lập trang web giả mạo “Công ty tín dụng Virgin Money” (là công ty tài chính và ngân hàng có thật, trụ sở tại Vương quốc Anh), rồi giả danh nhân viên công ty tài chính này đưa ra thông tin gian dối lừa cho vay tiền qua mạng internet để chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng của 100 bị hại trên địa bàn cả nước.

Các bị cáo tại phiên toà.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Luận giữ vai trò cầm đầu, cùng với Phạm Linh Chi tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội, thuê người lập website, chạy quảng cáo, chuẩn bị phương tiện, thiết bị, thuê và hướng dẫn nhân viên cách thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Còn các đối tượng Phón Văn Danh, Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Hợi, Lương Văn Cương giữ vai trò giả danh nhân viên công ty tài chính để liên hệ, đưa ra thông tin gian dối lừa người bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Luận bị phạt 9 năm tù giam, Phạm Linh Chi bị phạt 8 năm 6 tháng tù giam, Phón Văn Danh 7 năm 6 tháng tù giam, Trần Văn Thành 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hợi 36 tháng tù treo, Lương Văn Cương 30 tháng tù treo.

