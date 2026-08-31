Cần Thơ: Liên danh Tây Nam - Thành Đạt trúng gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng

Ban QLDA ĐTXD xã Thạnh Hòa TP Cần Thơ vừa phê duyệt gói thầu đường Tha La hơn 5,8 tỷ cho Liên danh Tây Nam – Thành Đạt với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0,10%

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu “Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án Tuyến đường Tha La Đường Gỗ - Cầu Nhà Thờ có mã Thông báo mời thầu (E-TBMT) IB2600424087-00. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa, ông Trương Tuấn Kiệt, ký phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-BQLDA ngày 22/7/2026.

Ngày 4/8/2026, ông Trương Tuấn Kiệt tiếp tục ký Quyết định số 55/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT).

Theo dữ liệu được công khai, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm. Đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Lâm San 1719.

Giá gói thầu được xác định là 5.820.074.000 đồng. Thời điểm đóng và mở thầu là 9h ngày 13/8/2026.

Theo biên bản mở thầu ghi nhận lúc 9h18 cùng ngày, hệ thống ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh thi công gói thầu IB2600424087, gồm Công ty TNHH Tây Nam và Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt.

Giá dự thầu của liên danh là 5.814.511.543 đồng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, ngày 20/8/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, gồm Tổ trưởng Lê Đỗ Trường Giang và Tổ viên Nguyễn Trúc Huy, phát hành Báo cáo đánh giá số 888/BCĐG E-HSDT-MTPT, đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với liên danh trên.

Ngày 24/8/2026, Công ty TNHH Lâm San 1719 ban hành Báo cáo số 566/BCTĐ.KQLCNT-LS, thống nhất với kết quả đánh giá.

Đến ngày 25/8/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa Trương Tuấn Kiệt ký Quyết định số 81/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo quyết định này, Liên danh thi công gói thầu IB2600424087 trúng thầu với giá 5.814.511.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu 5.820.074.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 5.563.000 đồng, tương đương khoảng 0,10%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được nêu, Công ty TNHH Tây Nam (mã số thuế 6300102388) là thành viên đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 114 Đường Tỉnh lộ 927, Ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, TP Cần Thơ; được thành lập năm 2009 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2018.

Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là xây lắp và tư vấn. Người đại diện theo pháp luật là ông Cao Trường Xinh.

Tính đến tháng 8/2026, theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH Tây Nam đã tham gia khoảng 177 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 61 gói, với tổng giá trị trúng thầu 116.314.842.063 đồng.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt (mã số thuế 6300237480), có địa chỉ tại số 16, đường Triệu Vĩnh Tường, Khu vực 5, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thành Tài.

Theo dữ liệu được cung cấp, đến tháng 8/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 91 gói thầu và trúng 65 gói, với tổng giá trị trúng thầu 170.598.602.170 đồng.

Dữ liệu đấu thầu cũng thể hiện hai doanh nghiệp trên từng liên danh tham gia một số gói thầu xây lắp tại TP Cần Thơ.

Trong đó có gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 13,76 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phụng Hiệp, được phê duyệt ngày 10/6/2026; gói thầu xây lắp trị giá 3,97 tỷ đồng tại Phòng Kinh tế xã Vị Thủy, được phê duyệt ngày 7/8/2026; và gói thầu trị giá 11,92 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Anh Đào tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Phước, được phê duyệt ngày 22/7/2026.

Yêu cầu về cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về các nguyên tắc trong lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, căn cứ Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, hoạt động lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, đấu thầu rộng rãi qua mạng là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu nhằm tạo môi trường để các nhà thầu đáp ứng yêu cầu có cơ hội tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm nếu quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

Đối với trường hợp gói thầu thuộc dự án Tuyến đường Tha La Đường Gỗ - Cầu Nhà Thờ, dữ liệu công khai cho thấy có một nhà thầu nộp hồ sơ và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 5.563.000 đồng, tương ứng khoảng 0,10%. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế của gói thầu cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định giá gói thầu, giá dự toán và toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Bên cạnh đó, ngày 3/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Ngày 5/5/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐTV, trong đó quán triệt các giải pháp cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và thúc đẩy tiết kiệm thực chất trong các dự án đầu tư công năm 2026.

Đối với gói thầu thuộc dự án Tuyến đường Tha La Đường Gỗ - Cầu Nhà Thờ, kết quả lựa chọn nhà thầu và các số liệu liên quan hiện được thể hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đánh giá tính hiệu quả, mức độ cạnh tranh và tuân thủ quy định của quá trình lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào hồ sơ và tài liệu có thẩm quyền của chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan.