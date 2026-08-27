Cần Thơ: Vì sao nhà thầu giá thấp trượt dự án kênh Ông Huyện Thới An Đông?

Chào giá thấp hơn đối thủ hơn 76 triệu đồng, Công ty KTB vẫn bị loại vì loạt lỗi kỹ thuật, nhường gói thầu 6,2 tỷ đồng cho Tân Hoàng Vinh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới An Đông (TP Cần Thơ) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bên phải kênh Ông Huyện đoạn giáp với phường Phước Thới. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do phường quản lý, có giá gói thầu được phê duyệt là 6.485.038.000 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, phát hành E-HSMT theo Quyết định số 109/QĐ-PKTHTĐT ngày 15/07/2026 và thông báo mời thầu số IB2600361104 - 00. Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB (mã định danh vn1801406518) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (mã định danh vn0315575499).

Nhà thầu chào giá thấp bị loại vì loạt lỗi kỹ thuật

Biên bản mở thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB đưa ra giá dự thầu 6.215.699.989 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (6.291.935.118 đồng) là 76.235.129 đồng. Nếu hồ sơ của đơn vị này đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 269.338.011 đồng (tương ứng 4,15%).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 39/BCĐG-NH ngày 03/08/2026 do Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nam Hà lập, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB đã bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật do mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng.

Cụ thể, về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu KTB không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của toàn bộ nhân sự chủ chốt (thiếu văn bằng tốt nghiệp bản gốc hoặc chứng thực, hợp đồng thi công, biên bản nghiệm thu hoặc quyết định bổ nhiệm). Đồng thời, nhà thầu cũng không cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đối với tất cả thiết bị thi công chủ yếu (giấy đăng ký, kiểm định, hóa đơn). Dù bên mời thầu đã có Công văn số 433/PKTHTĐT ngày 28/07/2026 và Công văn số 01/CVLR-TVĐT ngày 27/07/2026 để yêu cầu làm rõ, nhưng trong văn bản phản hồi số 01/LRHSDT-KTB ngày 31/07/2026, nhà thầu KTB vẫn không thể bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Chưa dừng lại ở đó, giải pháp kỹ thuật của nhà thầu KTB cũng bị đánh giá không đạt do thuyết minh sai lệch so với hồ sơ thiết kế. Nhà thầu hoàn toàn không có thuyết minh biện pháp thi công công tác nạo vét kênh mương; tự ý đưa biện pháp đổ bê tông lót đáy tường chắn đá 4x6cm M150 dù thiết kế không có; đề xuất thi công đà giằng BTCT 20x20cm trong khi thiết kế là dầm BTCT 20x10cm. Ngoài ra, nhà thầu không nộp bản vẽ thi công biển báo, trụ đỡ; bản vẽ cống ngang đường thiếu chi tiết cây chống, xà gồ; bản vẽ thi công cọc sai khoảng cách và không thể hiện máy đóng; thiếu bản vẽ hàn nhiệt ống và rọ đá; mặt bằng không có phương án đường tạm. Đặc biệt, nhà thầu chào cọc BT DUL kích thước 20x20cm thay vì 15x15cm và đề xuất đóng cừ tràm mật độ 16 cây/m² sai lệch so với thiết kế duyệt là 10,25 cây/m².

Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại toàn diện ở bước kỹ thuật đã mở đường cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh trở thành đơn vị duy nhất được xét duyệt tài chính.

Nguồn: MSC

Ngày 13/08/2026, bà Nguyễn Ngọc Lan Thanh - Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới An Đông đã ký Quyết định số 154/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh trúng thầu với giá 6.291.935.118 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày. Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt 2,98% (tương ứng 193.102.882 đồng).

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về quá trình tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dưới lăng kính pháp lý, Báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn và Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.

Việc loại bỏ một nhà thầu có hồ sơ dự thầu (E-HSDT) mắc nhiều sai lệch thiết kế bản vẽ thi công cơ bản và không chứng minh đầy đủ năng lực nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chuyên dụng là hoàn toàn có căn cứ kỹ thuật rõ ràng.

Tuy nhiên, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng trực tuyến nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật do đối thủ cạnh tranh bị loại bởi các thiếu sót tài liệu cơ bản là diễn biến đặt ra yêu cầu rà soát khách quan đối với công tác khảo sát, rà soát chất lượng hồ sơ mời thầu (E-HSMT) nhằm bảo đảm tính cạnh tranh thực chất theo đúng quy định pháp luật."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích thêm: "Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, công tác quản lý đầu tư công đòi hỏi phải đề cao trách nhiệm giải trình và vai trò của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách được giao quản lý. Đối với Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát có nghĩa vụ kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP."