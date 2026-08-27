Cần Thơ: Vì sao nhà thầu giá thấp trượt dự án kênh Ông Huyện Thới An Đông?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới An Đông (TP Cần Thơ) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bên phải kênh Ông Huyện đoạn giáp với phường Phước Thới. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do phường quản lý, có giá gói thầu được phê duyệt là 6.485.038.000 đồng.
Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, phát hành E-HSMT theo Quyết định số 109/QĐ-PKTHTĐT ngày 15/07/2026 và thông báo mời thầu số IB2600361104 - 00. Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB (mã định danh vn1801406518) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (mã định danh vn0315575499).
Nhà thầu chào giá thấp bị loại vì loạt lỗi kỹ thuật
Biên bản mở thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB đưa ra giá dự thầu 6.215.699.989 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (6.291.935.118 đồng) là 76.235.129 đồng. Nếu hồ sơ của đơn vị này đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 269.338.011 đồng (tương ứng 4,15%).
Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 39/BCĐG-NH ngày 03/08/2026 do Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nam Hà lập, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB đã bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật do mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng.
Cụ thể, về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu KTB không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của toàn bộ nhân sự chủ chốt (thiếu văn bằng tốt nghiệp bản gốc hoặc chứng thực, hợp đồng thi công, biên bản nghiệm thu hoặc quyết định bổ nhiệm). Đồng thời, nhà thầu cũng không cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đối với tất cả thiết bị thi công chủ yếu (giấy đăng ký, kiểm định, hóa đơn). Dù bên mời thầu đã có Công văn số 433/PKTHTĐT ngày 28/07/2026 và Công văn số 01/CVLR-TVĐT ngày 27/07/2026 để yêu cầu làm rõ, nhưng trong văn bản phản hồi số 01/LRHSDT-KTB ngày 31/07/2026, nhà thầu KTB vẫn không thể bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.
Chưa dừng lại ở đó, giải pháp kỹ thuật của nhà thầu KTB cũng bị đánh giá không đạt do thuyết minh sai lệch so với hồ sơ thiết kế. Nhà thầu hoàn toàn không có thuyết minh biện pháp thi công công tác nạo vét kênh mương; tự ý đưa biện pháp đổ bê tông lót đáy tường chắn đá 4x6cm M150 dù thiết kế không có; đề xuất thi công đà giằng BTCT 20x20cm trong khi thiết kế là dầm BTCT 20x10cm. Ngoài ra, nhà thầu không nộp bản vẽ thi công biển báo, trụ đỡ; bản vẽ cống ngang đường thiếu chi tiết cây chống, xà gồ; bản vẽ thi công cọc sai khoảng cách và không thể hiện máy đóng; thiếu bản vẽ hàn nhiệt ống và rọ đá; mặt bằng không có phương án đường tạm. Đặc biệt, nhà thầu chào cọc BT DUL kích thước 20x20cm thay vì 15x15cm và đề xuất đóng cừ tràm mật độ 16 cây/m² sai lệch so với thiết kế duyệt là 10,25 cây/m².
Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại toàn diện ở bước kỹ thuật đã mở đường cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh trở thành đơn vị duy nhất được xét duyệt tài chính.
Ngày 13/08/2026, bà Nguyễn Ngọc Lan Thanh - Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới An Đông đã ký Quyết định số 154/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh trúng thầu với giá 6.291.935.118 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày. Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt 2,98% (tương ứng 193.102.882 đồng).
Góc nhìn chuyên gia
Đánh giá về quá trình tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dưới lăng kính pháp lý, Báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn và Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.
Việc loại bỏ một nhà thầu có hồ sơ dự thầu (E-HSDT) mắc nhiều sai lệch thiết kế bản vẽ thi công cơ bản và không chứng minh đầy đủ năng lực nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chuyên dụng là hoàn toàn có căn cứ kỹ thuật rõ ràng.
Tuy nhiên, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng trực tuyến nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật do đối thủ cạnh tranh bị loại bởi các thiếu sót tài liệu cơ bản là diễn biến đặt ra yêu cầu rà soát khách quan đối với công tác khảo sát, rà soát chất lượng hồ sơ mời thầu (E-HSMT) nhằm bảo đảm tính cạnh tranh thực chất theo đúng quy định pháp luật."
Chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích thêm: "Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, công tác quản lý đầu tư công đòi hỏi phải đề cao trách nhiệm giải trình và vai trò của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách được giao quản lý. Đối với Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát có nghĩa vụ kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP."
QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
Hoạt động lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ nhằm hướng tới 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15): cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
- Trách nhiệm toàn diện của Chủ đầu tư và người đứng đầu: Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng, cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của gói thầu. Người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm giải trình cụ thể khi có yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan thanh kiểm tra.
- Nguyên tắc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng: Căn cứ quy định tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) phải căn cứ nghiêm ngặt trên các tiêu chuẩn đã ban hành trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Khi có yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh tính xác thực về năng lực nhân sự chủ chốt, chủng loại thiết bị máy móc thi công chuyên dụng và năng lực tài chính. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai không trung thực hoặc không phản hồi yêu cầu làm rõ để chứng minh khả năng huy động nguồn lực thực tế, E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu và bị loại bỏ; đồng thời nhà thầu có thể bị xem xét áp dụng các chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
- Trách nhiệm pháp lý của nhà thầu về tính chính xác của thông tin kê khai: Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, nhà thầu tham dự thầu gánh vác trách nhiệm pháp lý hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ tài liệu, chứng chỉ và các thông tin kê khai, đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP). Mọi hành vi kê khai thông tin không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu đều bị định danh là hành vi gian lận bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị xử lý nghiêm khắc.
- Tăng cường kiểm soát thực địa theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại điểm d khoản 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thiết lập và thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thực địa. Chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm đôn đốc nhà thầu tập trung huy động đồng thời nguồn lực thực tế (bao gồm nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị chuyên dụng và năng lực tài chính) theo đúng cam kết trong E-HSDT và hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu phụ của nhà thầu chính, không được phép để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công trình sử dụng dòng vốn đầu tư công.