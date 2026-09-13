Xã Tân Lợi chỉ định thầu gói xây lắp 1,924 tỷ đồng, tiết kiệm 0,83%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi (TP Đồng Nai) Phạm Thị Hiền vừa ký Quyết định số 189/QĐ-PKT ngày 31/07/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, gia cố, nạo vét thượng, hạ lưu cống thoát nước tại đoạn cống Bàu Le, ấp Bàu Le, xã Tân Lợi.

Dự án được Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - Lê Văn Trân phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 08/04/2026 với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến cống hiện hữu, giải quyết dứt điểm hiện tượng ngập úng cục bộ, nước tràn mặt đường gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn rủi ro tai nạn trong mùa mưa bão. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ Nông nghiệp và Môi trường (Quỹ Phòng, chống thiên tai) TP Đồng Nai.

Gói thầu xây lắp có giá được xác định là 1,924 tỷ đồng. Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-PKT ngày 20/07/2026, gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày.

Đơn vị được phê duyệt chỉ định thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí với giá trị chỉ định thầu là 1,908 tỷ đồng. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng là 15.991.009 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,83%.

Quyết định số 189/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Áp dụng chỉ định thầu rút gọn đúng thẩm quyền và hạn mức luật định

Theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Với giá gói thầu xây lắp cống Bàu Le là 1,924 tỷ đồng, việc Phòng Kinh tế xã Tân Lợi phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là hoàn toàn đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định về hạn mức và kịp thời đáp ứng yêu cầu khắc phục công trình phòng chống thiên tai tại địa phương.

Về phía đơn vị nhận thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí (mã số thuế: 5801468751) có trụ sở đặt tại số 02 Nguyễn Viết Xuân, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận tại thời điểm ngày 10/9/2026, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Thương mại Đô An Trí đã tham gia 27 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 26 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 21,731 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng và các địa bàn lân cận thuộc TP Đồng Nai.

Bài toán thương thảo giá và yêu cầu tối ưu hóa nguồn quỹ công

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM phân tích: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã phân cấp, trao quyền rất lớn cho cấp cơ sở trong việc chủ động quyết định phương thức mua sắm nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp dưới 2 tỷ đồng tại xã Tân Lợi được thực hiện đúng trình tự pháp luật, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa công trình chống ngập vào phục vụ người dân.

Bình luận về công tác quản lý chi phí, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, hoạt động chỉ định thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp và quỹ phòng chống thiên tai luôn đòi hỏi bên mời thầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm giải trình. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng lập, thẩm định dự toán và đẩy mạnh hiệu quả công tác đấu thầu.

Đặc biệt, tại điểm b Mục 1 Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính ngày 05/5/2026 đã hướng dẫn cụ thể: “Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu...) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm”.