Liên danh Sông Bé - Hào Hướng trúng gói thầu làm đường 10,6 tỷ tại xã Long Hà

Vượt qua đối thủ bị loại ở vòng kỹ thuật, Liên danh Sông Bé - Hào Hướng trúng gói thầu nâng cấp đường hơn 10,6 tỷ tại xã Long Hà với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (TP Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-VPUB ngày 04/09/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Tân - Thuận Phú, đoạn từ hội trường thôn Long Tân 5 kết nối với đường ĐH. Long Tân - Tân Hưng. Gói thầu thuộc dự án cùng tên với địa điểm xây dựng tại thôn Tân Long 7, xã Long Hà. Dự án do Chủ tịch UBND xã Long Hà - Phạm Hồng Công phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 12.600.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 10.782.556.737 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2028.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu là Liên danh ĐH.Long Tân - Thuận Phú (gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 10.671.802.850 đồng so với giá gói thầu 10.782.556.737 đồng. Mức chênh lệch giảm giá sau đấu thầu là 110.753.887 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,03% cho ngân sách xã.

Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày. Đơn vị thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn An HCM, còn đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Vương BP.

Quyết định số 178/QĐ-VPUB. (Nguồn MSC)

Đối thủ bị loại ở vòng kỹ thuật do thiếu hàng loạt đề cương

Biên bản mở thầu qua mạng ngày 25/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Cuộc so kè giá diễn ra sít sao khi Công ty TNHH Một thành viên Phước Long nộp giá dự thầu 10.700.816.169 đồng và Liên danh ĐH.Long Tân - Thuận Phú chào giá 10.671.802.850 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 31-08/BCDG-F16 ngày 31/08/2026 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 lập, Công ty TNHH Một thành viên Phước Long đã bị đánh giá không đạt tại bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, bên mời thầu chỉ ra rằng tại Mục 4.3 (Các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công tác thi công), Công ty TNHH Một thành viên Phước Long không lập và không trình bày dự thảo đề cương "Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu các yếu tố đầu vào và quá trình thi công xây dựng công trình". Đề cương này vốn yêu cầu phải thể hiện danh mục đối tượng cần kiểm tra (vật liệu đầu vào, nền đường, móng đường, mặt đường, thoát nước...), tiêu chí chấp nhận, tần suất kiểm tra và xác định các điểm dừng kỹ thuật bắt buộc. Đồng thời, nhà thầu này cũng không lập và trình bày dự thảo đề cương "Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra; tổ chức kiểm định, thử nghiệm, quan trắc và đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình" đối với các công việc thuộc phạm vi gói thầu.

Chưa dừng lại ở đó, tại Mục 5.2 (Biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự), Công ty TNHH Một thành viên Phước Long tiếp tục bị đánh giá không đạt do không lập và không trình bày dự thảo kế hoạch tổng hợp về an toàn theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và an toàn vệ sinh lao động. Việc thiếu sót đồng loạt các tài liệu mang tính đề cương khung về quản trị kỹ thuật và an toàn đã khiến nhà thầu này dừng bước, mở đường cho liên danh còn lại tiến thẳng vào bước đánh giá tài chính và được đề nghị trúng thầu.

Dấu ấn quen thuộc của nhà thầu bản địa

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé (mã số thuế 3801202941) có địa chỉ trụ sở tại đường Nguyễn Xí, khu phố Tân Phú 1, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Tính đến ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này từng tham gia 43 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 23 gói với tổng giá trị trúng thầu (gồm cả liên danh và độc lập) đạt khoảng 209.018.291.547 đồng.

Thành viên thứ hai trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng (mã số thuế 3801113346) có địa chỉ trụ sở tại ngay thôn 10, xã Long Hà, TP Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tại các dự án do Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà làm chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng từng tham gia và trúng khoảng 4 gói thầu tại đơn vị này với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 26.776.798.850 đồng.

Bình luận về diễn biến đấu thầu tại dự án này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, hồ sơ mời thầu xây lắp công trình giao thông hiện nay quy định rất chi tiết về các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là quy trình kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo tinh thần Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc nhà thầu tham dự thiếu hẳn các dự thảo kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu và đề cương thí nghiệm là khiếm khuyết kỹ thuật cơ bản, buộc tổ chuyên gia phải đánh giá không đạt theo tiêu chí đã phê duyệt trong E-HSMT.

Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, ở góc độ quản lý kinh tế và sử dụng vốn đầu tư công, một gói thầu có giá trị gần 10,8 tỷ đồng có mức giảm giá chỉ đạt khoảng 1,03% là con số khá khiêm tốn. Trong bối cảnh Chính phủ liên tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật ngân sách theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, các chủ đầu tư cấp cơ sở cần tăng cường công khai, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin để thu hút thêm nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh thực chất, qua đó tối ưu hóa từng đồng vốn từ ngân sách địa phương.