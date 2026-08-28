Cần Thơ: Thuận Trung trúng 2 gói thầu hơn 5,3 tỷ đồng tại Thốt Nốt [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 18/08/2026, Ban QLDA ĐTXD phường Thốt Nốt đã liên tiếp phê duyệt cho Công ty Thuận Trung trúng 2 gói thầu hạ tầng tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 8/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ đã liên tiếp ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu thi công xây dựng hạ tầng với tổng giá trị hơn 5,3 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung (Mã số thuế: 1800701292) do ông Thái Văn Thạc làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 319B Quốc Lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ.

Một ngày được công bố trúng hai gói thầu

Theo hồ sơ mời thầu được công khai trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, cả 2 gói thầu nêu trên đều được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và cùng phát hành hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) vào ngày 31/07/2026.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến cặp kênh Thắng Lợi phải (cầu Thắng Lợi đến giáp ranh Vĩnh Trinh), địa điểm tại Khu vực Thới Bình 2, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ (Mã số E-TBMT: IB2600412952-00). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 102/QĐ-BQLDA ngày 23/07/2026 do Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt Võ Văn Bé Tư ký.

Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-BQLDA ngày 23/07/2026 và Báo cáo đánh giá số 36/BCĐG-TVGT là 3.036.208.618 đồng. Thời điểm mở thầu lúc 09:01 ngày 10/08/2026 ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung tham dự với giá dự thầu 3.005.661.792 đồng và không có thư giảm giá.

Ngày 18/08/2026, Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư đã ký Quyết định số 189/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty Thuận Trung trúng thầu với giá đúng bằng giá dự thầu là 3.005.661.792 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 30.546.826 đồng, tương ứng 1%.

Nguồn: MSC

Cùng ngày 18/08/2026, tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Gia cố khắc phục đoạn sạt lở một số tại vị trí kênh, rạch trên địa bàn phường thuộc kênh Bò Ót, rạch Ngã Tắc và rạch Cần Đước, địa điểm tại Khu vực Thới An 3, Thới Hoà 1, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ (Mã số E-TBMT: IB2600412211-00). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 23/07/2026 do Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư ký.

Gói thầu có giá được duyệt là 2.382.470.123 đồng. Tại thời điểm mở thầu, duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung nộp hồ sơ với giá chào ban đầu là 2.350.837.187 đồng, kèm thư giảm giá 2% (tương ứng giảm 47.016.743 đồng), đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 2.303.820.443 đồng.

Tại Quyết định số 182/QĐ-BQLDA ngày 18/08/2026, Quyền Giám đốc Võ Văn Bé Tư đã phê duyệt cho nhà thầu Thuận Trung trúng thầu với giá 2.303.820.443 đồng. Gói thầu này ghi nhận mức tiết kiệm 78.649.680 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,30%.

Như vậy, chỉ trong ngày 18/08/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thốt Nốt đã trao liên tiếp 2 gói thầu tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng cho Công ty Thuận Trung theo kịch bản đơn độc tham gia và trúng thầu với tỷ lệ giảm giá khiêm tốn.

Mở rộng địa bàn và chuỗi trúng thầu liên tiếp năm 2026

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc "một mình một ngựa" trúng thầu tại phường Thốt Nốt nằm trong chuỗi trúng thầu với tần suất dày đặc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung trong năm 2026 trên nhiều địa bàn lân cận.

Cụ thể, ngày 03/08/2026, Công ty Thuận Trung được Phòng Kinh tế xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang phê duyệt trúng Gói thầu số 10: Thi công xây dựng với vai trò độc lập, giá trúng thầu 2.415.284.547 đồng. Trước đó, ngày 22/07/2026 và ngày 02/07/2026, doanh nghiệp này cũng trúng 2 gói thầu xây lắp khác tại xã Bình Mỹ với giá trúng thầu lần lượt là 2.866.929.000 đồng và 4.014.982.718 đồng.

Cũng trong ngày 03/08/2026, tại Phòng Kinh tế xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, Công ty Thuận Trung tiếp tục trúng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình trị giá 7.221.601.000 đồng. Ngày 27/07/2026, tại Phòng Kinh tế xã Thạnh An, Thành phố Cần Thơ, doanh nghiệp trúng gói thầu Thi công xây dựng trị giá 2.807.225.309 đồng. Trước đó, ngày 08/05/2026, Công ty Thuận Trung cũng trúng Gói thầu số 01: Nâng cấp, cải tạo tại Phòng Kinh tế xã Kiên Lương, tỉnh An Giang với giá 3.238.561.288 đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Trung đã tham gia 145 gói thầu, trúng 73 gói với tổng giá trị hơn 304,4 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả nguồn vốn

Trao đổi với phóng viên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Mặc dù pháp luật cho phép mở thầu ngay khi chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, việc các gói thầu đấu thầu rộng rãi trực tuyến liên tiếp chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu và trúng thầu là diễn biến phản ánh tính cạnh tranh của thị trường chưa được phát huy tối ưu."

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích thêm: "Sự chênh lệch về tỷ lệ tiết kiệm và việc xuất hiện những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ xấp xỉ 1,01% (tương ứng khoảng 30,5 triệu đồng trên quy mô gói thầu hơn 3 tỷ đồng) đặt ra yêu cầu cơ quan quản lý cần rà soát khách quan. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách được giao. Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ dự toán, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và đẩy mạnh việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để tối ưu hóa giá trị tiết kiệm cho tài chính công."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Thuận Trung và hai gói thầu vắng bóng đối thủ của tại Cần Thơ?