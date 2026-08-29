Xây dựng Thái Cường trúng gói thầu hơn 15 tỷ tại phường Bình Thủy, tiết kiệm gần 1% [Kỳ 1]

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy phê duyệt Công ty Thái Cường trúng gói thầu 15,4 tỷ đồng với mức tiết kiệm 0,98% sau khi 2 nhà thầu bỏ giá thấp hơn đều bị loại.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy (TP Cần Thơ) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Toàn cảnh gói thầu xây lắp hơn 15,5 tỷ đồng tại đường Trần Quang Diệu

Cụ thể, ngày 07/08/2026, ông Phạm Đình Tuân, Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy đã ký ban hành Quyết định số 1930/QĐ-PKTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Gói 05: Thi công xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Quang Diệu (từ đoạn giao nhau với đường Lê Phước Thọ đến sông Bình Thủy).

Nguồn: MSC

Gói thầu có (mã TBMT là IB2600339477-00), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600186923 được phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 24/06/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy. Trước đó, E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 1550/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 03/07/2026.

Theo quyết định giá gói thầu được phê duyệt là 15.553.026.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 240 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do phường quản lý (Ngân sách Nhà nước).

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường (Mã số thuế: 1800716919) với giá trúng thầu 15.400.000.000 đồng. So với giá gói thầu 15.553.026.000 đồng, giá trị tiết kiệm khoảng 153.026.000 đồng, tương ứng 0,98%.

Báo cáo đánh giá bóc tách lý do loại hai đối thủ chào giá thấp

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:09 ngày 13/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có 03 nhà thầu nộp E-HSDT. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 31.07/BCĐG.TV ngày 31/07/2026 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh lập, 02 nhà thầu có mức giá chào thấp hơn đều bị đánh giá không đạt tại bước năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Đơn vị thứ nhất là Công ty TNHH Xây dựng Công trình 268 (Mã định danh: vn6300256363) tham gia dự thầu với giá 14.744.268.649 đồng (thấp hơn giá gói thầu 808,7 triệu đồng và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty Thái Cường 655,7 triệu đồng.

Ngày 27/07/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy gửi Công văn số 1785/P.KTHT&ĐT trực tiếp lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ. Tuy nhiên, đến hạn chót ngày 30/07/2026, nhà thầu này không cung cấp tài liệu làm rõ.

Bên cạnh đó, tổ chuyên gia chỉ ra các nội dung không đạt kỹ thuật: Thuyết minh biện pháp thi công đắp đất nền đường không phù hợp với hồ sơ thiết kế (bản vẽ thiết kế chỉ có đắp cát); thuyết minh sử dụng máy lu bánh thép 9T, máy phun nhựa đường, máy nén khí, bộ máy sơn đường, xe cẩu lắp cống D600, xe cẩu và xe thang 12m lắp chiếu sáng nhưng trong biểu đồ thiết bị thi công không huy động các loại máy móc này, đồng thời không đính kèm biểu đồ huy động vật liệu.

Đơn vị thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyên Xanh (Mã định danh: vn1801598175) dự thầu với giá 16.823.278.796 đồng, kèm thư giảm giá 10%, giá sau giảm giá là 15.140.950.916 đồng (làm tròn 15.140.950.916 đồng trên hệ thống e-GP; thấp hơn giá gói thầu 412 triệu đồng và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty Thái Cường 259 triệu đồng).

Ngày 27/07/2026, Chủ đầu tư gửi Công văn số 1786/P.KTHT&ĐT yêu cầu làm rõ E-HSDT, song đến thời điểm 30/07/2026 nhà thầu cũng không gửi tài liệu làm rõ lên Hệ thống.

Về kỹ thuật, nhà thầu thuyết minh lu nền cát 3 giai đoạn bằng lu bánh thép, lu bánh hơi và lu rung nhưng bản vẽ thi công chỉ thể hiện lu bánh thép; thuyết minh máy sơn đường và cần cẩu lắp chiếu sáng nhưng biểu đồ thiết bị không huy động; tiến độ thi công bê tông nhựa từ ngày 210 nhưng biểu đồ huy động vật liệu lại thể hiện từ ngày 180.

Do 02 nhà thầu có giá chào thấp hơn không bổ sung tài liệu làm rõ và chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, Công ty Thái Cường là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trúng thầu. Kết quả này được Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng thẩm định tại Báo cáo số 5.8/BCTĐ.2026 ngày 05/08/2026 và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kiến Thiết trình tại Tờ trình số 06.8.26/TTr-KT ngày 06/08/2026 trước khi Trưởng phòng Phạm Đình Tuân ký quyết định phê duyệt.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Nhận định về quy trình lựa chọn nhà thầu dưới góc độ quy định pháp luật, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về cơ chế làm rõ E-HSDT.

Việc bên mời thầu gửi yêu cầu làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đánh giá hồ sơ dựa trên các tài liệu hợp lệ, đúng hạn là thủ tục chuẩn mực theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này, quy trình làm rõ đề xuất về kỹ thuật phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: tuyệt đối không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không thay đổi giá dự thầu.

Về phía nhà thầu tham dự, việc chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm tính logic giữa thuyết minh kỹ thuật với biểu đồ huy động thiết bị, cũng như chủ động phối hợp làm rõ thông tin là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, lành mạnh.

Phân tích thêm về khía cạnh quản lý nguồn vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026, các dự án sử dụng vốn ngân sách luôn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa chất lượng kỹ thuật công trình và hiệu quả kinh tế thực chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Giải mã các gói thầu có tiết kiệm dưới 1% của Công ty Thái Cường tại phường Bình Thủy