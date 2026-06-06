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Xã hội

Bóc gỡ đường dây mua bán súng hơi tự chế ngụy trang "súng thông bồn cầu”

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.

Nguyễn Hinh

Ngày 6/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bóc gỡ đường dây mua bán súng hơi tự chế ngụy trang là “súng thông bồn cầu”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện Trần Doãn Định (42 tuổi, trú xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Tư (42 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

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Cơ quan điều tra kiểm tra tang vật trong vụ án.

Khám xét, công an thu giữ 2 khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi kim loại. Kết quả giám định xác định các khẩu súng này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) và Quách Thị Giang (38 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn) là những người đã bán số súng trên cho Định và Tư. Hai đối tượng khai nhận nguồn hàng được mua từ người có tên Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ.

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Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Yang Yifeng (Trung Quốc).

Đáng chú ý, các đối tượng thực hiện toàn bộ hoạt động mua bán thông qua TikTok và Zalo. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các loại súng được ngụy trang dưới những tên gọi như “súng thông bồn cầu”, “đồ áp lực hơi”, “dụng cụ săn bắn”.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

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#súng tự chế #mua bán súng hơi #súng quân dụng

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