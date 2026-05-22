Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Bằng sự mưu trí, bản lĩnh nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau, hình thành đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí…

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan. Đồng thời triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng, gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.