Tuyên phạt tử hình Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm

Bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo bị tuyên phạt tử hình trong vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng làm một cán bộ công an hy sinh.

Chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an hy sinh xảy ra tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025, với 19 bị cáo liên quan.

HĐXX tuyên Bùi Đình Khánh án tử hình về tội "Giết người"; tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 9 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 4 năm tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải nhận án tù chung thân về tội "Giết người"; tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên nhận án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Hữu Đằng nhận án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo bị tuyên phạt mức án tổng hợp chung thân là Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng); Nguyễn Thị Phương (Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (Mua bán trái phép chất ma túy).

Các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 12 đến 21 năm 6 tháng tù về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm Che giấu tội phạm nhận hình phạt từ 15-21 tháng tù, trong đó Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh (vợ của Hải) đều đang nuôi con nhỏ, được hưởng án treo với thời gian thử thách 30 tháng.

Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trần Đình Khánh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, đặc biệt là nhóm bị cáo phạm tội che giấu tội phạm. Bị cáo Khánh cho biết chính bị cáo là người chủ động liên lạc với nhóm này. Vì yếu tố tình cảm nên một số người đã vô tình vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho Triệu Thị Hiền và Triệu Nguyễn Hoài Thương vì còn trẻ, là người dân tộc thiểu số và hạn chế nhận thức pháp luật.

Nói về bản thân, Khánh cho biết dù được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng do thiếu tu dưỡng đạo đức, không đủ bản lĩnh trước cám dỗ lợi nhuận nên đã phạm tội ma túy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Khánh một lần nữa gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trong vụ án. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi các bị cáo khác vì bản thân là người cầm đầu, khiến nhiều người bị liên lụy, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát.

“Mặc dù là anh, là em nhưng bị cáo đã không nhận thức rõ mà cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Con thì mất mẹ, vợ thì mất chồng, con mất cha, tất cả gia đình đều tan nát, vướng vào vòng lao lý. Đây là điều hết sức buồn và đau khổ. Cuộc chiến phòng ngừa ma túy thời bình vẫn có đổ máu, nhiều gia đình tan nát, tất cả đều là do những người như bị cáo, có nhận thức về xã hội còn kém, đứng trước lợi nhuận, lòng tham đã bị gục ngã, cám dỗ”, bị cáo Khánh nói.

Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn cán bộ trại giam đã động viên, giúp ổn định tinh thần trong thời gian bị tạm giam. Đồng thời, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị cáo, các bác, các anh, các chị, đặc biệt là mẹ bị cáo. “Vì bị cáo là con trưởng trong gia đình, phụ sự mong đợi của mẹ bị cáo, không làm tròn trách nhiệm của một người con, không mang vinh quang về cho gia đình, cho gia tộc”, bị cáo Khánh nói.

Kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận mình không đủ đạo đức, thiếu ý chí, gây ra hành vi đặc biệt nghiêm trọng và cho rằng mức án VKS đề nghị đối với mình là “đúng người, đúng tội”. Bản thân bị cáo cũng xác định là bản án thích đáng với bị cáo.

Nhiều bị cáo khác cũng tỏ ra ân hận về hành vi của mình gây ra, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) đóng vai trò trung tâm. Từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để tiêu thụ. Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán, đồng thời cất giấu súng đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, khi cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn vận chuyển ma tuý và mang theo nhiều vũ khí đi giao dịch tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Đình Khánh đã dùng súng AK bắn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ súng, dùng xe ô tô đâm vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; bác của Khánh) dùng xe ô tô vận chuyển 16 bánh heroin để bán thì bị bắt quả tang. Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ; cậu của Hải) không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, tuy nhiên HĐXX nhận định có đủ cơ sở để xác định: Tuyên tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Nhiều bị cáo khác bị cáo buộc với các tội danh Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm.

