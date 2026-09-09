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Xã hội

Cảnh báo tin nhắn “phạt nguội” giả mạo, dẫn dụ người dân mất tiền

Người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt qua link lạ, tránh mất tiền và thông tin cá nhân vào tay kẻ xấu.

Thiên Anh

Thời gian gần đây, thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để thông báo vi phạm giao thông, yêu cầu người dân thực hiện thủ tục “nộp phạt nguội” qua đường link giả mạo tiếp tục xuất hiện. Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng khi nhận thông báo vi phạm để thúc giục người dân truy cập website giả, từ đó thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực giao dịch.

Theo cảnh báo của Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng thường giả danh cơ quan Công an hoặc lực lượng CSGT, sử dụng tin nhắn SMS và các phương thức liên lạc khác để thông báo phương tiện của người dân có hành vi vi phạm giao thông, chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, gửi tin nhắn “phạt nguội” kèm đường link giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, gửi tin nhắn “phạt nguội” kèm đường link giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để tăng độ tin cậy, nội dung tin nhắn thường được trình bày theo cách giống thông báo của cơ quan chức năng, đồng thời đính kèm đường link yêu cầu người nhận truy cập để kiểm tra lỗi vi phạm hoặc thực hiện thủ tục nộp phạt.

Khi truy cập, người dân có thể được dẫn tới những website có giao diện tương tự các trang thông tin chính thống như Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin của cơ quan Nhà nước. Đây thực chất là các website giả mạo do đối tượng lừa đảo tạo lập nhằm đánh cắp thông tin.

Sau khi người dân làm theo hướng dẫn, website có thể yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin phương tiện hoặc thực hiện bước xác thực. Nguy hiểm hơn, nạn nhân có thể bị yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP.

Khi có được những thông tin này, các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Không chỉ giả mạo thông báo, các đối tượng còn thường tạo tâm lý cấp bách để người dân mất cảnh giác. Chẳng hạn, tin nhắn đưa ra những thông tin như “được giảm 50% nếu nộp phạt sớm”, phải hoàn tất thủ tục trong thời gian nhất định hoặc cảnh báo mức phạt sẽ tăng nếu không thực hiện ngay.

Việc đánh vào tâm lý sợ bị xử phạt hoặc phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính khiến nhiều người vội vàng làm theo hướng dẫn mà không kiểm chứng nguồn thông tin.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi thông báo “phạt nguội”, đặc biệt khi nội dung yêu cầu truy cập đường link hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Khi cần kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, người dân nên chủ động sử dụng các kênh chính thức như ứng dụng VNeID, VNeTraffic, trang thông tin điện tử chính thức của Cục CSGT, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi từ nguồn không xác định, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng và không chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng nghi vấn.

Đặc biệt, khi nhận được thông báo “phạt nguội”, người dân không nên vội vàng làm theo nội dung trong tin nhắn. Thay vào đó, cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin phương tiện thông qua các kênh chính thức để xác định có vi phạm hay không.

Trường hợp nghi ngờ đã bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, ngăn chặn các giao dịch bất thường; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo, trước bất kỳ thông báo “phạt nguội” nào được gửi qua tin nhắn, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gửi và không thực hiện giao dịch tài chính thông qua đường link lạ. Không truy cập link không rõ nguồn gốc, không cung cấp OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ là nguyên tắc quan trọng để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo này.

#lừa đảo #Phạt nguội #Tin nhắn giả mạo #Công an #CSGT #Lừa đảo trực tuyến

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