Xã hội

Bắt quả tang nhóm đối tượng thuê nhà nghỉ 'đập đá' ở Quảng Trị

Các đối tượng đang say sưa “đập đá” trong một nhà nghỉ ở xã Bắc Trạch, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 10/11, thông tin từ Công an xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt 02 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 29 viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 7/11, tại nhà nghỉ karaoke S.B. (thôn Thanh Khê), lực lượng Công an xã Bắc Trạch đã bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Chế Linh (39 tuổi, xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ), Lê Tấn Phụng (34 tuổi, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Ánh Nguyệt (29 tuổi, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tại phòng 203, lực lượng chức năng phát hiện có một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

ma-tuy-bac-trach-quang-tri-2423-6279.jpg
Cơ quan Công an thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Trọng Hiếu.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và các vật dụng liên quan vừa sử dụng thì bị bắt quả tang.

Chiều cùng ngày, tại nhà riêng của Hoàng Trọng Hiếu (24 tuổi, trú tại thuộc thôn Thanh Khê), Công an xã Bắc Trạch đã phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Thị Xuân (22 tuổi, trú tại xã Dân Hóa) và Hoàng Trọng Hiếu đang tàng trữ bảy viên nén màu hồng.

Qua đấu tranh xác định, bảy viên nén màu hồng thu được trên người của Hồ Thị Xuân là do Hoàng Trọng Hiếu đưa cho Xuân cất giấu để sử dụng. Ngoài ra, Hiếu đang cất giấu 22 viên nén màu hồng khác đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
