Mở tiệc ma tuý tại gia, 4 đối tượng bị bắt giữ

Đang cùng nhau sử dụng ma tuý, nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 06/11, Công an xã A Dơi đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Hồ Thị Tăng (thôn Loa, xã A Dơi).

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Hồ Văn Chiếm (SN 1990); Hồ Văn Pê (SN 2009), Hồ Văn Xuân (SN 2007) và Hồ A Huy (SN 2009, cùng trú tại thôn Loa, xã A Dơi).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy loại methamphetamine.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.