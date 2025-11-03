Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nam thanh niên trộm cắp tài sản tại công ty TNHH Goertek Vina

Đối tượng K. vào tủ Locker của công ty trộm cắp tài sản, tổng số tiền K trộm cắp được các ngày 22 và 27/10/2025 là khoảng 42.000.000 đồng.

Gia Đạt

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đồn CA KCN Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của anh QI XUEZHOU, SN 1994, Quốc tịch Trung Quốc, anh CHEN JINYU, SN 1996, Quốc tịch Trung Quốc và DONG ZONGXIN, SN 1996, Quốc tịch Trung Quốc (cả 3 đều là công nhân của Công ty TNHH Goertek Vina thuộc khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với nội dung trình báo bị trộm cắp tiền để trong tủ Locker tại công ty.

capture-2645.png
Đối tượng N.X.K tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Quế Võ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát đối tượng liên quan, kết quả như sau: Ngày 22/10/2025 anh QI XUE ZHOU để số tiền 1300 USD và 7.000.000 VNĐ trong balo màu đen để tại giá để đồ ở khu vực tủ locker của Xưởng E6 – 1F Công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất.

Tiếp đó ngày 27/10/2025 anh CHEN JINYU để đồ tại tủ locker số 3 xưởng E6 công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất số tiền 3.500.000 đồng và anh DONG XONGXIN để đồ tại tủ locker số 6 xưởng E6 Công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất 1.500.000 đồng. Xác định rõ đối tượng là N.X.K, SN 1996, HKTT: Bích Khê, Trung Chính, Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào các ngày như nêu trên.

Tại Cơ quan công an, N.X.K đã khai nhận: Khoảng 08h50, ngày 22/10/2025, K đi vào khu vực giá để đồ (tủ locker) của công nhân tại Xưởng E6, Công ty Goertek, sau khi quan sát thấy không có người tại đây, K lục lọi các balo để tại giá để đồ thì phát hiện trong một balo bằng vải, màu đen tại giá tầng 5 bên trong có tiền mặt là tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ USD.

Sau đó K lấy khoảng 7.000.000 đồng tiền Việt Nam và 1.300 USD, tiếp đó khoảng 7h20 sáng ngày 27/10/2025 K đi vào khu vực tủ đồ tại Xưởng E6, công ty Goertek lợi dụng lúc vắng người K đã mở tủ locker số E65 ngăn số 3 và lấy được số tiền khoảng 3.500.000 đồng, sau đó K tiếp tục mở được tủ locker ngăn số 6 và lấy được số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền K trộm cắp được các ngày 22 và 27/10/2025 là khoảng 42.000.000 đồng.

Đồn Công an KCN Quế Võ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao Công an phường Nam Sơn giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #Goertek Vina #tài sản #bắt giữ #kẻ trộm #tủ locker

Bài liên quan

Xã hội

Cặp đôi trộm xe máy ở Lâm Đồng sa lưới

Lợi dụng sơ hở của người dân, 2 đối tượng đã đột nhập lấy trộm xe máy hiệu Honda Blade rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 03/11, thông tin từ Công an xã Bắc Ruộng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 01/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Công an xã Bắc Ruộng phát hiện hai đối tượng điều khiển 02 xe máy di chuyển với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm người trộm cắp hơn 15 tấn thép tại công trường ở Quảng Ninh

Trong vòng nửa tháng, nhóm đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 15 tấn thép tại một công trường ở Quảng Ninh.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng, Lò Văn Thắng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

43333.jpg
Tang vật vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, T.N.D và D.M.C (tỉnh Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 21/10, Công an xã Bảo Lâm 5 nhận được tin báo của anh Ngô Văn Hai (SN 1979, trú thôn 1 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5), về việc bị mất trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius khi đang để trước nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới