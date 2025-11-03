Bắt nam thanh niên trộm cắp tài sản tại công ty TNHH Goertek Vina

Đối tượng K. vào tủ Locker của công ty trộm cắp tài sản, tổng số tiền K trộm cắp được các ngày 22 và 27/10/2025 là khoảng 42.000.000 đồng.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đồn CA KCN Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của anh QI XUEZHOU, SN 1994, Quốc tịch Trung Quốc, anh CHEN JINYU, SN 1996, Quốc tịch Trung Quốc và DONG ZONGXIN, SN 1996, Quốc tịch Trung Quốc (cả 3 đều là công nhân của Công ty TNHH Goertek Vina thuộc khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với nội dung trình báo bị trộm cắp tiền để trong tủ Locker tại công ty.

Đối tượng N.X.K tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Quế Võ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát đối tượng liên quan, kết quả như sau: Ngày 22/10/2025 anh QI XUE ZHOU để số tiền 1300 USD và 7.000.000 VNĐ trong balo màu đen để tại giá để đồ ở khu vực tủ locker của Xưởng E6 – 1F Công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất.

Tiếp đó ngày 27/10/2025 anh CHEN JINYU để đồ tại tủ locker số 3 xưởng E6 công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất số tiền 3.500.000 đồng và anh DONG XONGXIN để đồ tại tủ locker số 6 xưởng E6 Công ty TNHH Goertek và bị kẻ gian lấy mất 1.500.000 đồng. Xác định rõ đối tượng là N.X.K, SN 1996, HKTT: Bích Khê, Trung Chính, Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào các ngày như nêu trên.

Tại Cơ quan công an, N.X.K đã khai nhận: Khoảng 08h50, ngày 22/10/2025, K đi vào khu vực giá để đồ (tủ locker) của công nhân tại Xưởng E6, Công ty Goertek, sau khi quan sát thấy không có người tại đây, K lục lọi các balo để tại giá để đồ thì phát hiện trong một balo bằng vải, màu đen tại giá tầng 5 bên trong có tiền mặt là tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ USD.

Sau đó K lấy khoảng 7.000.000 đồng tiền Việt Nam và 1.300 USD, tiếp đó khoảng 7h20 sáng ngày 27/10/2025 K đi vào khu vực tủ đồ tại Xưởng E6, công ty Goertek lợi dụng lúc vắng người K đã mở tủ locker số E65 ngăn số 3 và lấy được số tiền khoảng 3.500.000 đồng, sau đó K tiếp tục mở được tủ locker ngăn số 6 và lấy được số tiền 1.500.000 đồng. Tổng số tiền K trộm cắp được các ngày 22 và 27/10/2025 là khoảng 42.000.000 đồng.

Đồn Công an KCN Quế Võ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao Công an phường Nam Sơn giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng