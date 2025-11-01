Nhóm người trộm cắp hơn 15 tấn thép tại công trường ở Quảng Ninh

Trong vòng nửa tháng, nhóm đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 15 tấn thép tại một công trường ở Quảng Ninh.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng, Lò Văn Thắng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án.

Lúc 21h30 ngày 13/10, trong khi đang tuần tra, Tổ công tác Công an phường Phong Cốc đã phát hiện đối tượng Lê Mạnh Hà (SN 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe cẩu tự hành biển kiểm soát 35H-001.02 chở theo 3 bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Phong Cốc).

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Liên Hòa và Ban an toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (chủ đầu tư dự án) tiến hành kiểm tra và mời đối tượng Hà về trụ sở Công an phường Phong Cốc để làm việc.

Nhóm các đối tượng Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lò Văn Thắng, Lê Văn Thưởng (từ trái sang phải)

Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp thông tin về các đồng phạm, gồm: Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, Đội trưởng đội bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (SN 1983, nhân viên bảo vệ), Lê Mạnh Hà (SN 1989, công nhân lái xe) và Lò Văn Thắng (SN 2002, công nhân trong công trường).

Nhóm đối tượng này đã thống nhất thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15.210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên đến 232.851.000 đồng, thuộc tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.