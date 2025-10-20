Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành bé gái ở Hà Tĩnh

Do bực tức chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ, Nguyễn Văn Nam đã trút giận lên bé H.T.H.L., khiến cháu phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm).

nguyen-van-nam-2362.jpg
Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương. Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu L.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam và tiếp tục sinh được hai người con chung.

d2.jpg
Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...

Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì bố đẻ bị bệnh nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
#Cha dượng #bạo hành #con riêng vợ #nhập viện #cấp cứu #bé gái

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ bé gái ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành

Liên quan đến vụ bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu nghi bị cha dượng bạo hành, cơ quan Công an đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc.

Sáng 20/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, cơ quan Công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Theo đó, Công an xã Cổ Đạm đã làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Người đàn ông này là cha dượng của bé L.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu, nghi bị cha dượng bạo hành

Một bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình, nghi bị cha dượng bạo hành.

Chiều 19/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái bị cha dượng hành hung phải nhập viện cấp cứu.

d2.jpg
Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới