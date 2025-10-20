Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành bé gái ở Hà Tĩnh

Do bực tức chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ, Nguyễn Văn Nam đã trút giận lên bé H.T.H.L., khiến cháu phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương. Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu L.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam và tiếp tục sinh được hai người con chung.

Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...

Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì bố đẻ bị bệnh nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.