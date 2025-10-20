Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ bé gái ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành

Liên quan đến vụ bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu nghi bị cha dượng bạo hành, cơ quan Công an đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc.

Hạo Nhiên

Sáng 20/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, cơ quan Công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Theo đó, Công an xã Cổ Đạm đã làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Người đàn ông này là cha dượng của bé L.

nguyen-van-nam-2362.jpg
Cha dượng cháu H.T.H.L tại cơ quan Công an.

Trao đổi với pv, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm, cho biết: “Thời điểm tôi đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện…”.

Theo cháu L. kể lại, tối 18/10, cháu L. bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được. Sáng 19/10, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã.

Trước đó, năm 2024, cháu L. cũng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

d1-01.jpg
Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

Thời điểm cháu L. bị bạo hành, chị Bình cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì bố bị bệnh nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
#Bé gái #học sinh #Cổ Đạm #Hà Tĩnh #cha dượng #bạo hành

Bài liên quan

Xã hội

Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu, nghi bị cha dượng bạo hành

Một bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình, nghi bị cha dượng bạo hành.

Chiều 19/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái bị cha dượng hành hung phải nhập viện cấp cứu.

d2.jpg
Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an hiếp dâm nữ sinh ở Đà Nẵng

Nguyễn Văn Thân cùng đồng phạm giả danh Công an, chặn xe, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Ngày 19/10, thông tin Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú tổ 01TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/9/2025, qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh Công an chặn xe, đe dọa và xâm hại một phụ nữ xảy ra rạng sáng 24/9/2025 trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Danh tính người đàn ông tát sưng má, ù tai bé trai 8 tuổi ở Hà Nội

Ngày 19/10, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một bé trai 8 tuổi bị tát tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/10, gia đình cháu H. (SN 2017, trú tại phường Bồ Đề) đã đến trình báo về việc cháu bị một người đàn ông tát khi đang chơi tại quán cà phê vào tối ngày 16/10. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ người có hành vi tát cháu H. là ông Đ.Đ.T. (SN 1981, trú cùng phường).

capture.png
Hình ảnh bé trai bị người đàn ông tát vào mặt. Ảnh: Cắt từ clip
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới