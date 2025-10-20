Diễn biến mới nhất vụ bé gái ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành

Liên quan đến vụ bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu nghi bị cha dượng bạo hành, cơ quan Công an đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc.

Sáng 20/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, cơ quan Công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Theo đó, Công an xã Cổ Đạm đã làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Người đàn ông này là cha dượng của bé L.

Cha dượng cháu H.T.H.L tại cơ quan Công an.

Trao đổi với pv, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm, cho biết: “Thời điểm tôi đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện…”.

Theo cháu L. kể lại, tối 18/10, cháu L. bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được. Sáng 19/10, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã.

Trước đó, năm 2024, cháu L. cũng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

Thời điểm cháu L. bị bạo hành, chị Bình cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì bố bị bệnh nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

