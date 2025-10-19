Hà Nội

Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu, nghi bị cha dượng bạo hành

Một bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình, nghi bị cha dượng bạo hành.

Hạo Nhiên

Chiều 19/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái bị cha dượng hành hung phải nhập viện cấp cứu.

d2.jpg
Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...

Trước đó, khoảng 14h ngày 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương, nghi do bị bố dượng bạo hành.

Được biết, bé gái nói trên là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh).

d1-01.jpg
...với nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. Đồng thời, cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi và động viên bé gái.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, bé L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên N.

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

