Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển gỗ lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép lượng lớn gỗ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 5/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can liên quan trong hai vụ vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.

go-lau-1458-8923.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ...

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức mật phục, bắt quả tang một thuyền máy vận chuyển gỗ lậu từ Lào vào Việt Nam qua sông Sê Pôn.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã bắt 8 người trên thuyền và 10 người khác tại vị trí cất giấu gỗ ở gần bờ. Thu giữ tang vật gồm 97 hộp gỗ lim xanh, tổng khối lượng 12,192m3, 2 xe ô tô, 5 xe mô tô.

anh2-e1764862212784-8998-5013.jpg
...khi vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.

Tiếp đến ngày 31/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào và phát hiện 550 thanh, hộp, lóng gỗ mun, giáng hương, tổng khối lượng 16,444 m³ quy tròn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Công an Quảng Trị #bắt giữ #khởi tố #gỗ lậu #vận chuyển #tiêu thụ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 'nữ quái' vận chuyển gần 13 lượng vàng lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng qua biên giới, Ngô Thị Hoài Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị bắt giữ 01 người phụ nữ vụ vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Ngô Thị Hoài Phương (trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng và 3 hộp pháo hoa.

Xem chi tiết

Xã hội

Mua pháo về làm quà cưới, nam thanh niên bị khởi tố

Đang vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ từ Tây Ninh về Hà Tĩnh làm quà cưới cho người thân, N.Đ.T đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với N.Đ.T (SN 2001, trú tại tổ dân phố 11, phường Long Nguyên, TP HCM) về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

image.jpg
Đối tượng N.Đ.T cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Lâm.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn cặp đôi cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long

Chỉ sau 20 phút nhận được tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá 150 triệu đồng.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 6h40 ngày 4/12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng của bà N.T.T.N. (SN 1978).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới