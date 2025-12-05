Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển gỗ lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép lượng lớn gỗ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can liên quan trong hai vụ vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ...

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức mật phục, bắt quả tang một thuyền máy vận chuyển gỗ lậu từ Lào vào Việt Nam qua sông Sê Pôn.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã bắt 8 người trên thuyền và 10 người khác tại vị trí cất giấu gỗ ở gần bờ. Thu giữ tang vật gồm 97 hộp gỗ lim xanh, tổng khối lượng 12,192m3, 2 xe ô tô, 5 xe mô tô.

...khi vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.

Tiếp đến ngày 31/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào và phát hiện 550 thanh, hộp, lóng gỗ mun, giáng hương, tổng khối lượng 16,444 m³ quy tròn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.