Tóm gọn cặp đôi cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long

Chỉ sau 20 phút nhận được tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá 150 triệu đồng.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 6h40 ngày 4/12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng của bà N.T.T.N. (SN 1978).

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Mỹ Thuận nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nhóm đối trượng gây án.

Sau hơn 20 phút, lực lượng Công an đã bắt được 2 nghi phạm là Nguyễn Thị Kiều Giang (SN 1995) và Nguyễn Thế Quang (SN 1999, cùng ngụ tỉnh An Giang). Đồng thời, thu giữ được tang vật là sợi dây chuyền vàng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà N.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

