Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 'nữ quái' vận chuyển gần 13 lượng vàng lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng qua biên giới, Ngô Thị Hoài Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 5/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị bắt giữ 01 người phụ nữ vụ vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Ngô Thị Hoài Phương (trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng và 3 hộp pháo hoa.

vang-1764926900.png
Vàng "lậu" cùng...

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã mua số vàng này tại Viêng Chăn (Lào) rồi vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời.

Trước đó, cơ quan Công an phát hiện vụ buôn lậu 500 máy “đào” tiền điện tử (máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền “ảo” trên mạng) cùng 495 dây cáp tại khóm Tây Chín, xã Lao Bảo. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

image-6223.jpg
...500 máy “đào” tiền điện tử bị cơ quan Công an bắt giữ.

Được biết, toàn bộ số hàng trên vận chuyển từ Lào vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Vàng lậu #Công an #Quảng Trị #bắt giữ #nữ quái

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 'nữ quái' buôn hàng trăm bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu đi giao cho khách, bà P.T.U đã bị lực lượng Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một người phụ nữ vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 09h30, ngày 23/11, trong quá trình tuần tra tại ấp Thành Trí, lực lượng Công an xã Tân Quới phát hiện 01 người phụ nữ điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Truy tố 'bà trùm' vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Trần Thị Hoàn bị cáo buộc thỏa thuận Bà Béo và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

77888.png
Một số bị can trong vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 8 đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây, ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu” xảy ra tại thành phố Bắc Giang (cũ).

cats.jpg
Hàng hóa vi phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới