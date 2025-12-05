Bắt 'nữ quái' vận chuyển gần 13 lượng vàng lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng qua biên giới, Ngô Thị Hoài Phương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị bắt giữ 01 người phụ nữ vụ vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Ngô Thị Hoài Phương (trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng và 3 hộp pháo hoa.

Vàng "lậu" cùng...

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã mua số vàng này tại Viêng Chăn (Lào) rồi vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời.

Trước đó, cơ quan Công an phát hiện vụ buôn lậu 500 máy “đào” tiền điện tử (máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền “ảo” trên mạng) cùng 495 dây cáp tại khóm Tây Chín, xã Lao Bảo. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

...500 máy “đào” tiền điện tử bị cơ quan Công an bắt giữ.

Được biết, toàn bộ số hàng trên vận chuyển từ Lào vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

