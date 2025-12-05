Mua pháo về làm quà cưới, nam thanh niên bị khởi tố

Đang vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ từ Tây Ninh về Hà Tĩnh làm quà cưới cho người thân, N.Đ.T đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với N.Đ.T (SN 2001, trú tại tổ dân phố 11, phường Long Nguyên, TP HCM) về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng N.Đ.T cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Lâm.

Theo thông tin ban đầu, khi đi giao hàng gia dụng tại tỉnh Tây Ninh, N.Đ.T gặp, hỏi và biết một người đàn ông có bán pháo hoa nổ với giá 550.000 đồng/hộp. Đến ngày 1/12, Nguyễn Trọng Đức quay lại mua 10 hộp pháo loại 49 quả do nước ngoài sản xuất rồi đón ô tô đưa về quê để làm quà cưới cho người thân.

Khi về đến địa phận xã Hồng Lộc, N.Đ.T đã bị lực lượng Công an xã Hồng Lộc phát hiện, bắt quả tang cùng 10 hộp pháo, với tổng khối lượng là 16,7 kg.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

