Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ các đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Các đối tượng khai nhận mang kiếm để đánh nhau, quá trình di chuyển, các đối tượng đã đánh 1 một nam thanh niên tại khu vực đường mới thuộc xã Sóc Sơn.

Gia Đạt

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Sóc Sơn đã ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng mang hung khí đánh nhau.

c.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25/10, Tổ công tác của Công an xã Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra tại thôn Dược Hạ đã phát hiện 1 nhóm gồm 8 đối tượng điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ nhanh trên đường, cầm theo hung khí. Tổ công tác đã bắt giữ được 1 đối tượng tại khu vực vườn hoa X1, xã Sóc Sơn, thu giữ 1 thanh kiếm.

Qua đấu tranh khai thác, Công an xã Sóc Sơn đã lãm rõ 8 đối tượng trong nhóm chủ yếu sinh năm 2009-2010, trú tại xã Sóc Sơn và các xã xung quanh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang kiếm để đánh nhau. Quá trình di chuyển, các đối tượng đã đánh 1 một nam thanh niên tại khu vực đường mới thuộc thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn.

Hiện Công an xã Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #bắt giữ đối tượng #hung khí #đánh nhau #Sóc Sơn #công an

Bài liên quan

Xã hội

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng bị chìm trên vùng biển TP Huế

Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Ngày 27/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế xác nhận, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan cứu hộ thành công 8 thuyền viên trên tàu hàng Thái Hà 8888 bị chìm ngoài khơi, cách hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Trước đó, vào khoảng 00h54 ngày 27/10, trực ban tác chiến của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về việc tàu Thái Hà 8888 chìm ngoài khơi vùng biển giữa TP Huế và Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ người đàn ông đánh tài xế taxi ở Khánh Hoà

Người đàn ông đánh tài xế taxi công nghệ giữa đường phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.

Ngày 27/10, thông tin từ UBND phường Nha Trang cho biết, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với người đàn ông trong clip "tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội" tối 25/10.

nguoi-dan-ong-danh-tai-xe-nha-trang-1-0957.jpg
Ông Phạm Hoàng Nhất Th. tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau trên đường, đập phá tài sản

Hai nhóm thanh thiếu niên tại Ninh Bình đụng độ, đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng. Công an đã triệu tập nhiều đối tượng để điều tra.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tiến hành triệu tập 13 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15-19, trú tại địa bàn các phường, xã Quỳnh Lưu, Phú Long, Tam Điệp, Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

capture-7106.png
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới