Bắt giữ các đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Sóc Sơn đã ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng mang hung khí đánh nhau.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25/10, Tổ công tác của Công an xã Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra tại thôn Dược Hạ đã phát hiện 1 nhóm gồm 8 đối tượng điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ nhanh trên đường, cầm theo hung khí. Tổ công tác đã bắt giữ được 1 đối tượng tại khu vực vườn hoa X1, xã Sóc Sơn, thu giữ 1 thanh kiếm.

Qua đấu tranh khai thác, Công an xã Sóc Sơn đã lãm rõ 8 đối tượng trong nhóm chủ yếu sinh năm 2009-2010, trú tại xã Sóc Sơn và các xã xung quanh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang kiếm để đánh nhau. Quá trình di chuyển, các đối tượng đã đánh 1 một nam thanh niên tại khu vực đường mới thuộc thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn.

Hiện Công an xã Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

