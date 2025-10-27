Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng bị chìm trên vùng biển TP Huế

Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Ngày 27/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế xác nhận, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan cứu hộ thành công 8 thuyền viên trên tàu hàng Thái Hà 8888 bị chìm ngoài khơi, cách hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Trước đó, vào khoảng 00h54 ngày 27/10, trực ban tác chiến của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về việc tàu Thái Hà 8888 chìm ngoài khơi vùng biển giữa TP Huế và Đà Nẵng.

Được biết, tàu hàng Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa). Khi cách hòn Sơn Chà (TP Đà Nẵng) về phía Bắc khoảng 2 hải lý, thuyền trưởng báo cảng vụ Đà Nẵng tàu bị nghiêng 150 trái, tàu bắt đầu chìm.

Lực lượng chức năng xác định vị trí tàu Thái Hà 8888 bị chìm.

Ngay sau đó, thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông quyết định rời tàu, các thuyền viên trên tàu (đã mặc áo phao) xuống 2 phao bè và dụng cụ nối.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Đà Nẵng đã điều động các tàu tại khu vực lân cận, gồm: 06 tàu Việt Hà 27, Eminence, Vinafco 26. Long Sơn 38, Phúc Hải 18, Hoàng Triệu 39 tham gia cứu nạn các thuyền viên tàu Thái Hà 8888.

Đến khoảng 3h20 cùng ngày, thuyền trưởng Long Sơn 38 đã phát hiện và cứu 8 thuyền viên tàu Thái Hà cách vị trí tàu chìm về phía bắc 1,4 hải lý. Khi đưa lên tàu, tình trạng sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

Theo thông tin ban đầu, trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO, nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường nếu cần thiết.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành xác định vị trí tàu Thái Hà 8888 bị chìm, triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.