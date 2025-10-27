Hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau trên đường, đập phá tài sản

Hai nhóm thanh thiếu niên tại Ninh Bình đụng độ, đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng. Công an đã triệu tập nhiều đối tượng để điều tra.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tiến hành triệu tập 13 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15-19, trú tại địa bàn các phường, xã Quỳnh Lưu, Phú Long, Tam Điệp, Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21h30, ngày 5/10, tại khu vực cây xăng gần trường Cao đẳng nghề Cơ giới Tam Điệp, nhóm 10 đối tượng (nhóm Quỳnh Lưu) điều khiển 4 xe mô tô mang theo vỏ chai bia và hung khí với dự định tới phường Hoa Lư để đánh nhau.

Khi đi đến khu vực ngã tư Hoa Đô, phường Hoa Lư, nhóm Quỳnh Lưu xảy ra va chạm với nhóm Hoa Lư gồm 20 người đi trên xe mô tô, mang theo hung khí. Sau đó, nhóm Hoa Lư lùa đuổi nhóm Quỳnh Lưu. Trong quá trình bỏ chạy, nhóm Quỳnh Lưu sử dụng vỏ chai bia để ném lại.

Đến nút giao giữa đường Tràng An với đường ĐT491, một trong số các xe mô tô của nhóm Quỳnh Lưu bị các đối tượng trong nhóm Hoa Lư sử dụng tuýp sắt gắn dao chọc đổ. Một người trong nhóm Quỳnh Lưu bị ngã và bị một số đối tượng tấn công, 3 xe mô tô của nhóm Quỳnh Lưu bị đập phá hư hỏng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe chung.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe