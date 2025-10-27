Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau trên đường, đập phá tài sản

Hai nhóm thanh thiếu niên tại Ninh Bình đụng độ, đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng. Công an đã triệu tập nhiều đối tượng để điều tra.

Gia Đạt

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tiến hành triệu tập 13 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15-19, trú tại địa bàn các phường, xã Quỳnh Lưu, Phú Long, Tam Điệp, Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) và Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

capture-7106.png
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21h30, ngày 5/10, tại khu vực cây xăng gần trường Cao đẳng nghề Cơ giới Tam Điệp, nhóm 10 đối tượng (nhóm Quỳnh Lưu) điều khiển 4 xe mô tô mang theo vỏ chai bia và hung khí với dự định tới phường Hoa Lư để đánh nhau.

Khi đi đến khu vực ngã tư Hoa Đô, phường Hoa Lư, nhóm Quỳnh Lưu xảy ra va chạm với nhóm Hoa Lư gồm 20 người đi trên xe mô tô, mang theo hung khí. Sau đó, nhóm Hoa Lư lùa đuổi nhóm Quỳnh Lưu. Trong quá trình bỏ chạy, nhóm Quỳnh Lưu sử dụng vỏ chai bia để ném lại.

Đến nút giao giữa đường Tràng An với đường ĐT491, một trong số các xe mô tô của nhóm Quỳnh Lưu bị các đối tượng trong nhóm Hoa Lư sử dụng tuýp sắt gắn dao chọc đổ. Một người trong nhóm Quỳnh Lưu bị ngã và bị một số đối tượng tấn công, 3 xe mô tô của nhóm Quỳnh Lưu bị đập phá hư hỏng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe chung.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#xung đột nhóm #Quỳnh Lưu #Hoa Lư #ninh bình #đánh nhau #gây rối trật tự

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên đường, cướp tài sản ở Tuyên Quang

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Đức bị đổ ngã xuống lề đường nên bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm của Mạnh đập phá xe của Đức, dùng kiếm chặt lấy biển số xe mang đi.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản; Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, khởi tố 3 bị can về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng; khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

561591538-1289129703251273-5922211528341777979-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 12 đối tượng đuổi đánh khiến người đi đường lao xe xuống ruộng, tử vong

Do nhóm của Đông truy đuổi với tốc độ nhanh, Thuận hoảng sợ làm mất lái, lao xe máy xuống ruộng khiến Việt bị thương nặng dẫn đến tử vong, Thuận bị thương nhẹ.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

1-8-1536x1152.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng dùng vỏ chai bia đuổi đánh người dân trước cổng trường học

Đối tượng Triệu Trọng N. đã dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường học. Đáng chú ý, N. mới ra tù được 4 ngày.

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ người đàn ông gây rối trật tự khi dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng Trường tiểu học Mai Động (phường Tương Mai, Hà Nội).

45e0e19104631230d892e18d91a11df0.jpg
Lực lượng chức năng khống chế đối tượng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới