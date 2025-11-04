Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giám đốc công ty Trung Hiếu khai thác đất trái phép

Quá trình khai thác khoáng sản, Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép.

Khánh Hoài

Ngày 4/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc Công ty TNHH Trung Hiếu (địa chỉ trụ sở: thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (đất san lấp), ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm (sinh năm 1969, HKTT: thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

cats-6117.jpg
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 361/QĐ-UBND ngày 05/5/2020.

Nội dung giấy phép thể hiện Công ty TNHH Trung Hiếu được được khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh); diện tích khai thác: 5,0ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là: 519.286m3, công suất khai thác là 120.000m3/năm, thời hạn khai thác là 05 năm, kể từ ngày cấp phép.

cats-3805.jpg
Hiện trường khu vực khai thác trái phép.

Quá trình khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt trữ lượng cấp phép. Tổng khối lượng khoáng sản (đất san lấp) mà Công ty TNHH Trung Hiếu đã khai thác không đúng nội dung giấy phép là hơn 200.000 m3, gây thiệt hại số tiền lớn cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

#công ty Trung Hiếu khai thác đất trái phép #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh xử lý nhiều đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Trong 10 tháng năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 10 tháng năm nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trong đó có 21 vụ với 67 đối tượng bị xử lý hình sự), thu giữ hơn 105.000 viên đạn các loại, hơn 30.000 linh kiện vũ khí, cùng 3,2 kg thuốc nổ và lựu đạn.

Ngoài ra còn vận động thu hồi 437 khẩu súng, 96 quả lựu đạn và hơn 1.400 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và linh kiện lắp ráp vũ khí.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì bịa chuyện 'đám tang' để kêu gọi từ thiện

Người đàn ông tên C.V.M đã bị phạt 7,5 triệu đồng do bịa ra chuyện “đám tang thương tâm” để kêu gọi từ thiện, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân.

Ngày 3/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Chiềng Khoong (Sơn La) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với C.V.M (sinh năm 1982, trú tại xã Chiềng Khoong) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, Công an xã Chiềng Khoong phát hiện tài khoản Facebook “C.M” đăng tải một video có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân. Qua quá trình xác minh, Công an đã làm rõ chủ tài khoản Facebook "C.M" này là của C.V.M, và triệu tập C.V.M lên làm việc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới