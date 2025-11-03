Bị phạt 7,5 triệu vì bịa chuyện 'đám tang' để kêu gọi từ thiện

Ngày 3/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Chiềng Khoong (Sơn La) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với C.V.M (sinh năm 1982, trú tại xã Chiềng Khoong) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, Công an xã Chiềng Khoong phát hiện tài khoản Facebook “C.M” đăng tải một video có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân. Qua quá trình xác minh, Công an đã làm rõ chủ tài khoản Facebook "C.M" này là của C.V.M, và triệu tập C.V.M lên làm việc.

Người đàn ông C.V.M tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, M. khai nhận chính là người lập, quản lý, sử dụng tài khoản nêu trên rồi đăng tải nội dung: "Đây là đám tang của em Lò Văn P. tại bản Tà Hốc, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, em P không may bị tai nạn lao động tại tỉnh Hưng Yên chết, em P có lấy vợ rồi, vợ em ấy là người Thái, bị vợ bỏ hai bố con, đây là con trai của em P, hoàn cảnh rất thương tâm; anh em mạnh thường quân nhìn thấy video của kênh M.C TV mà thấy thương thì gửi chút quà cho cháu, cháu hiện nay vừa thiếu tình cảm của mẹ, không có mẹ ở bên cạnh, bây giờ lại mất bố, tôi đại diện kênh M.C TV gửi ít quà cho cháu".

Tuy nhiên, kết quả xác minh với người thân, gia đình anh Lò Văn P. cho thấy, nội dung trên là không đúng sự thật.

Công an xã Chiềng Khoong đã lập biên bản, tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.

