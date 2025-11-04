Bắc Ninh xử lý nhiều đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Trong 10 tháng năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 10 tháng năm nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trong đó có 21 vụ với 67 đối tượng bị xử lý hình sự), thu giữ hơn 105.000 viên đạn các loại, hơn 30.000 linh kiện vũ khí, cùng 3,2 kg thuốc nổ và lựu đạn.

Ngoài ra còn vận động thu hồi 437 khẩu súng, 96 quả lựu đạn và hơn 1.400 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và linh kiện lắp ráp vũ khí.

Điển hình, ngày 23/9, qua tuần tra, kiểm soát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và Công an xã Nghĩa Phương phát hiện Lương Thế Đỗ (sinh năm 1990) tàng trữ súng tự chế, đạn, kíp nổ, thuốc súng và dao nhọn trái phép.

Ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và bị can Đỗ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lương Thế Đỗ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lo ngại hơn, việc mua bán linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ hay tiền chất chế tạo pháo nổ hiện nay diễn ra trên không gian mạng, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Các vụ nổ do tự chế pháo để lại hậu quả nghiêm trọng về người.

Dự báo từ nay đến cuối năm, vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng chính sách “luồng xanh” (cơ chế ưu tiên lưu thông) để trà trộn pháo nổ từ Trung Quốc về Bắc Ninh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Thượng tá Lê Việt Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường chủ động nắm tình hình, rà soát các địa bàn trọng điểm; lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để gọi hỏi, răn đe, quản lý. Đặc biệt tập trung vào các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo qua mạng internet, dịch vụ bưu chính.

