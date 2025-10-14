Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 đối tượng tráo dây chuyền vàng giả lấy dây chuyền vàng thật ở Sơn La

Bà Lèo Thị Hép bị hai đối tượng đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Gia Đạt

Ngày 14/9, qua công tác tuần tra, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và từ nguồn tin quần chúng nhân dân, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hoàng Phớ” thường xuyên đăng tải thông tin rao bán tóc rối, quần áo, thuốc xoa bóp... có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Đồng thời, quần chúng nhân dân phản ánh có hai đối tượng đi thu mua tóc rối trên địa bàn có hành vi lừa đảo. Khoảng 8h sáng ngày 12/10/2025, bà Lèo Thị Hép (SN 1939), trú tại bản Lun, phường Chiềng Cơi cùng con cháu đã đến Công an phường trình báo việc bị một nam, một nữ đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chiềng Cơi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Yên Châu tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là: Mè Văn Pôn (SN 1973) và Hoàng Thị Phớ (SN 1975 – là chủ tài khoản Facebook "Hoàng Phớ"), cùng trú tại bản Tủm, xã Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm: 1 sợi dây chuyền vàng của bị hại, số tiền 26.710.000 đồng (từ việc bán dây chuyền), cùng toàn bộ tang vật và phương tiện có liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Chiềng Cơi thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, đề nghị liên hệ trực tiếp Công an phường để được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
