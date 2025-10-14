Y án chung thân và 15 năm tù với 2 người chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mới đưa ra xét xử phúc thẩm 2 vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2023 đối với bị cáo Lại Thị Hương (SN 1986; nơi đăng ký HKTT: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh nay là Chi Trung, Tân Chi, Bắc Ninh). Trước đó, bị cáo Lại Thị Hương đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sở thẩm ngày 15/1/2025, tuyên phạt 15 năm tù.

Hình ảnh tại phiên tòa.

Tiếp theo là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2022 đối với bị cáo Phạm Thị Thắm (SN 1983; nơi đăng ký HKTT: Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh nay là Đông Lâu, Đại Đồng, Bắc Ninh). Trước đó, bị cáo Phạm Thị Thắm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sở thẩm ngày 12/3/2025, tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 15 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là chung thân.

Đây là các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, phương tiện, phiên Tòa diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, các hoạt động của Hội đồng xét xử và tổ chức, cá nhân có liên quan diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng mất an ninh trật tự và hành vi gây rối, phá hoại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Hương và bị cáo Phạm Thị Thắm "y án sơ thẩm".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố 3 đối tượng hành hung dã man người giúp đỡ nạn nhân gặp tai nạn giao thông. (Nguồn: VTV).