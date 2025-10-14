Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Y án chung thân và 15 năm tù với 2 người chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mới đưa ra xét xử phúc thẩm 2 vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Cụ thể, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2023 đối với bị cáo Lại Thị Hương (SN 1986; nơi đăng ký HKTT: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh nay là Chi Trung, Tân Chi, Bắc Ninh). Trước đó, bị cáo Lại Thị Hương đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sở thẩm ngày 15/1/2025, tuyên phạt 15 năm tù.

a1.jpg
Hình ảnh tại phiên tòa.

Tiếp theo là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2022 đối với bị cáo Phạm Thị Thắm (SN 1983; nơi đăng ký HKTT: Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh nay là Đông Lâu, Đại Đồng, Bắc Ninh). Trước đó, bị cáo Phạm Thị Thắm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sở thẩm ngày 12/3/2025, tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 15 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là chung thân.

Đây là các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, phương tiện, phiên Tòa diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, các hoạt động của Hội đồng xét xử và tổ chức, cá nhân có liên quan diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng mất an ninh trật tự và hành vi gây rối, phá hoại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Hương và bị cáo Phạm Thị Thắm "y án sơ thẩm".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố 3 đối tượng hành hung dã man người giúp đỡ nạn nhân gặp tai nạn giao thông. (Nguồn: VTV).

#Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt ở Nghệ An

Nguyễn Văn Hòa bị khởi tố vì dùng thắt lưng đánh tài xế và bắt quỳ giữa đường sau mâu thuẫn vận chuyển hàng hóa tại Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc được các trang mạng xã hội đăng tải.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp biển số xe

Nhóm gồm 10 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18, mang theo hung khí, tụ tập uy hiếp, cướp biển số xe máy của người khác đăng lên mạng câu view.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ), mới đây phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập gây rối, quay clip đăng mạng nhằm câu view.

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/9/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an xã Yên Thủy phối hợp với Công an các xã Lạc Lương, Yên Trị và Phòng Cảnh sát Hình sự (Tổ địa bàn) - Công an tỉnh Phú Thọ - phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô không rõ nguồn gốc, mang theo hung khí như kiếm, gậy và súng bắn đạn bi sắt. Nhóm này có biểu hiện gây nguy hiểm cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới