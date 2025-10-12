Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo du học chiếm đoạt gần 700 triệu đồng ở Hà Nội

Cháu K cho biết đã bị các đối tượng gọi điện đe dọa cháu liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật nếu để lộ thông tin cháu sẽ phải đi tù.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Bồ Đề vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 1 sinh viên đi du học nhằm chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Theo đó, chiều ngày 23/9/2025, gia đình của cháu K (SN 2007; sinh viên Đại học ở Hà Nội) nhận được tin nhắn, điện thoại của cháu K thúc giục chuyển tiền để đi du học Mỹ. Cháu nói trường sẽ hỗ trợ du học 100% chi phí, chỉ cần gia đình chứng minh tài chính 680 triệu đồng, nếu không chuyển tiền ngay sẽ không kịp.

Cháu K tại cơ quan Công an.

Khi bố mẹ không đồng ý, cháu tỏ ra giận dỗi, nhắn tin nói không về nhà nữa. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh vụ việc đồng thời động viên gia đình bình tĩnh giữ liên lạc với cháu K. Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, cháu K đã nhận ra mình đang bị nhóm đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo và trở về nhà an toàn.

Tại Công an phường Bồ Đề, cháu cho biết đã bị các đối tượng gọi điện đe dọa cháu liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật vì đây là vụ án cấp quốc gia, nếu để lộ thông tin cháu sẽ phải đi tù. Khi gọi video, cháu thấy có nhiều người mặc trang phục Công an nhân dân, Viện kiểm sát bắt cháu chuyển tiền và thuê nhà nghỉ. Do lo sợ, cháu đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Sau khi được các cán bộ Công an phường giải thích, tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo, cháu K đã bình tĩnh và hiểu ra sự việc.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp của các cán bộ Công an phường Bồ Đề, gia đình cháu đã gửi thư cảm ơn Công an phường đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm lại được cháu, tránh được nguy hiểm cả về tinh thần và tài sản.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu các trò lừa đảo, dụ dỗ để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng