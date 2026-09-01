Bảo Ngọc vào Top 24 Beauty With a Purpose tại Miss World 2026

Công bố Top 24 Beauty With a Purpose

Dạ tiệc Beauty With a Purpose diễn ra tối 31/8 quy tụ Ban tổ chức Miss World, các giám đốc quốc gia, thí sinh và khách mời quốc tế. Sự kiện có sự góp mặt của bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri; Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska; bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam.

Tâm điểm của chương trình là việc công bố Top 24 Beauty With a Purpose. Từ danh sách này, 24 thí sinh lần lượt có hai phút trình bày về dự án cộng đồng, cách thức triển khai và tác động thực tế tại quốc gia của mình.

Khu vực châu Á và châu Đại Dương có 6 đại diện gồm: Samanzar Sayeed (Bangladesh), Taanusiya Chetty (Malaysia), Luna Luitel (Nepal), Asia Rose Simpson (Philippines), Prathibha Liyanaarachchi (Sri Lanka) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam).

Bảo Ngọc có mặt trong Top 24 Beauty With a Purpose. Ảnh: BTC

6 đại diện của châu Mỹ và vùng Caribe là Faith Noel Edgar (Belize), Audrey Ho-Wen-Tsaï (Guiana thuộc Pháp), Jennifer Andrea Ortiz Cordero (Guatemala), Marie Kemlyne Lestalie Felix (Haiti), Ayelén Pérez (Paraguay) và Mística Núñez Rujano (Venezuela).

Khu vực châu Phi có Rumzia Sule (Ghana), Trizah Muhenje Akala (Kenya), Ireen Navicha (Malawi), Maryam Lorba Konneh (Sierra Leone), Trivia Elle Muhoza (Uganda) và Brunette Makanyiso (Zimbabwe).

6 đại diện của châu Âu gồm Ema Helena Vičar (Croatia), Josephine Bøttger (Đan Mạch), Indira Ampiot (Pháp), Vitória Babinetcchi (Bồ Đào Nha), Elisabeth Reynés Alabern (Tây Ban Nha) và Valeriia Lisovska (Ukraine).

Đại diện Việt Nam trình bày dự án Gen Zero, tập trung trao quyền cho thanh niên trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Thay vì chỉ dừng ở những chiến dịch trồng cây, giảm rác thải nhựa hay tuyên truyền cộng đồng, dự án hướng đến việc giúp người trẻ hiểu chính sách, tham gia đối thoại và kết nối với các tổ chức trong nước, quốc tế.

Gen Zero cũng đặt mục tiêu biến sự quan tâm của thanh niên thành hành động có hệ thống, đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. Bảo Ngọc cho rằng người trẻ không chỉ là đối tượng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà cần được trao cơ hội tham gia quá trình xây dựng giải pháp.

“Hơn cả một chiếc vương miện, tôi hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng”, Bảo Ngọc từng chia sẻ về mục tiêu tại cuộc thi.

Đại diện Việt Nam trình bày dự án Gen Zero tại Miss World 2026. Ảnh: BTC

Trong nhóm châu Phi, Ireen Navicha của Malawi gây chú ý với dự án When a Mother Is a Child. Dự án hỗ trợ những cô gái phải nghỉ học vì mang thai ở tuổi vị thành niên hoặc kết hôn sớm trở lại trường, đồng thời kết nối họ với hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng và sinh kế.

Đại diện Venezuela Mística Núñez Rujano mang tới dự án Seeds of Life, tập trung phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại bang Falcón. Một trường mầm non được lựa chọn làm trung tâm cung cấp bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và hướng dẫn kiến thức dinh dưỡng cho phụ huynh.

Ở châu Âu, Josephine Bøttger của Đan Mạch giới thiệu chuỗi hoạt động hỗ trợ phụ nữ mang thai, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Bản thân cô sinh ra với bệnh tim bẩm sinh và tham gia điều hành một câu lạc bộ dành cho trẻ em mắc bệnh tim cùng gia đình.

Theo thể thức Miss World 2026, 4 người chiến thắng Beauty With a Purpose theo khu vực sẽ giành quyền vào Top 40. Hai dự án được đánh giá cao nhất tiếp tục có suất ở Top 20 và Top 12, trong khi người chiến thắng chung cuộc của phần thi được bảo đảm vị trí trong Top 6.

Vật phẩm của Tanzania được mua với giá 10.000 USD

Cũng trong chương trình, các thí sinh tham gia đấu giá từ thiện, dành tiền cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Vật phẩm của Bảo Ngọc là bộ đầm dạ hội dáng đuôi cá do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Thiết kế được tạo nên từ hàng nghìn hạt pha lê thêu thủ công, với phần vai tạo hình như đôi cánh. Bộ đầm gửi gắm lời chúc về sự tự tin, may mắn và khả năng tỏa sáng của người mặc, được bán đấu giá 1.500 USD.

Bảo Ngọc mang tới buổi đấu giá bộ đầm dạ hội dáng đuôi cá do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Ảnh: BTC

Đại diện Tanzania Latricia Ian Sawe mang tới vòng đấu giá một sợi dây chuyền đính viên Tanzanite 0,5 carat, cắt hình oval và đặt trên nền bạc 925. Tanzanite là loại đá quý hiếm, được tìm thấy tại khu vực chân núi Kilimanjaro ở miền Bắc Tanzania, nổi bật với sắc xanh tím. Đi cùng món trang sức là bức tranh mô tả thiên nhiên Tanzania với hình ảnh những chú hươu cao cổ.

Vật phẩm của Tanzania được bà Phạm Kim Dung mua với tổng giá trị 10.000 USD. Sau khi chốt mức đấu giá, Chủ tịch Miss World Vietnam dành thời gian giới thiệu Tanzania với quan khách quốc tế. Đây là quốc gia đăng cai Miss World 2027, tiếp nối Việt Nam trong hành trình tổ chức cuộc thi.

Bà Phạm Kim Dung mua vật phẩm đấu giá của đại diện Tanzania Latricia Ian Sawe. Ảnh: BTC

Ngoài hai vật phẩm nói trên, phiên đấu giá còn giới thiệu nhiều hiện vật mang dấu ấn văn hóa của các khu vực. Đại diện Venezuela Mística Núñez Rujano mang tới chiếc vòng cổ Purpose Celebration Necklace do nghệ nhân kim hoàn Yoel Accesorios chế tác. Sáu bông lan vàng trên thiết kế tượng trưng cho sáu phụ nữ Venezuela từng đăng quang Miss World, còn các viên đá xanh gợi liên tưởng đến vương miện cuộc thi.

Đại diện châu Âu Josephine Bøttger giới thiệu đôi giày múa ballet gắn với niềm đam mê cô theo đuổi từ nhỏ. Vật phẩm mang hình ảnh quốc kỳ Đan Mạch, có chữ ký của cô và các nữ vũ công chính thuộc Đoàn ballet Hoàng gia Đan Mạch.

Beauty With a Purpose không chỉ mở thêm cơ hội vào sâu cho các thí sinh trước chung kết Miss World 2026 ngày 5/9. Dạ tiệc còn trở thành không gian kết nối những dự án xã hội, văn hóa bản địa và hoạt động gây quỹ từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đang có mặt tại Việt Nam.