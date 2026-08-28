Missosology dự đoán Hoa hậu Bảo Ngọc vào Top 5 Miss World 2026

Bảo Ngọc đứng thứ 5 trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology về Miss World 2026, sau đại diện Brazil, Philippines, Chile và Nigeria.

Hot Picks là bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology, không phải kết quả chính thức của Miss World 2026. Trong danh sách đầu tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xếp sau các đại diện Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Bảng dự đoán được công bố khi Bảo Ngọc vừa có thêm thành tích tại Miss World 2026.

Theo Vietnamnet, tối ngày 27/8, trong đêm thi Top Model - Siêu mẫu, đại diện Việt Nam giành chiến thắng khu vực châu Á. Ba người đẹp chiến thắng tại các khu vực còn lại gồm đại diện Cộng hòa Dominica ở châu Mỹ và Caribe, Pháp ở châu Âu và Nigeria ở châu Phi.

Theo quy chế cuộc thi, bốn thí sinh chiến thắng khu vực đều được đặc cách vào Top 40 Miss World 2026. Trong số này, người có phần trình diễn xuất sắc nhất sẽ tiến thẳng vào Top 20, kết quả được công bố trong đêm chung kết.

Trước Top Model, Bảo Ngọc lọt Top 20 Head to Head Challenge, tương ứng Top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Bảo Ngọc đứng thứ 5 trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology dành cho Miss World 2026. Ảnh: Missosology. Ảnh: FB Bảo Ngọc.

Theo Missosology, Gabriela Botelho của Brazil giữ vị trí số một trong bảng dự đoán. Asia Rose Simpson của Philippines đứng thứ hai, Ignacia Fernández của Chile thứ ba và Tamunosoye Karibi-George của Nigeria thứ tư.

Trong nhóm này, Asia Rose Simpson trước đó chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á - châu Đại Dương và nhận vé vào Top 40 Miss World 2026. Tamunosoye Karibi-George cũng đã có suất vào Top 40 sau khi chiến thắng Top Model khu vực châu Phi.

Indira Ampiot của Pháp đứng thứ 6 trong bảng dự đoán của Missosology. Cô vừa chiến thắng Top Model khu vực châu Âu và được đặc cách vào Top 40.

Linda Górecká của Cộng hòa Czech đứng thứ 7, Nikita Porwal của Ấn Độ thứ 8, Olga Lombardo của Bỉ thứ 9 và Mary Sickler của Mỹ thứ 10.

Josephine Bøttger của Đan Mạch đứng thứ 11, Alina Akselrad của Argentina thứ 12, Latricia Ian Sawe của Tanzania thứ 13, Taanusiya Chetty của Malaysia thứ 14 và Janka Végvári của Hungary thứ 15.

Romanda Hombir của Nam Phi đứng thứ 16. Trước đó, cô chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Phi và giành quyền vào Top 40.

Vanessa Kraljevic của Bolivia, Audrey Bianca Callista của Indonesia, Blair Isufi của Kosovo và Mística Nuñez của Venezuela lần lượt giữ các vị trí từ 17 đến 20.

Georgia-Lee Gill của Trinidad & Tobago đứng thứ 21. Cô 24 tuổi, cao 1m75, có bằng cử nhân Sinh học và Hóa sinh. Đại diện Trinidad & Tobago trước đó chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Mỹ và Caribe, nhận vé vào Top 40.

Missosology công bố bảng dự đoán đầu tiên gồm 25 thí sinh tại Miss World 2026. Ảnh: Missosology.

Như vậy, nhiều gương mặt trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology đã có vé vào Top 40 thông qua các phần thi.