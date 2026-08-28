Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Missosology dự đoán Hoa hậu Bảo Ngọc vào Top 5 Miss World 2026

Bảo Ngọc đứng thứ 5 trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology về Miss World 2026, sau đại diện Brazil, Philippines, Chile và Nigeria.

Thu Cúc (tổng hợp)

Hot Picks là bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology, không phải kết quả chính thức của Miss World 2026. Trong danh sách đầu tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xếp sau các đại diện Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Bảng dự đoán được công bố khi Bảo Ngọc vừa có thêm thành tích tại Miss World 2026.

Theo Vietnamnet, tối ngày 27/8, trong đêm thi Top Model - Siêu mẫu, đại diện Việt Nam giành chiến thắng khu vực châu Á. Ba người đẹp chiến thắng tại các khu vực còn lại gồm đại diện Cộng hòa Dominica ở châu Mỹ và Caribe, Pháp ở châu Âu và Nigeria ở châu Phi.

Theo quy chế cuộc thi, bốn thí sinh chiến thắng khu vực đều được đặc cách vào Top 40 Miss World 2026. Trong số này, người có phần trình diễn xuất sắc nhất sẽ tiến thẳng vào Top 20, kết quả được công bố trong đêm chung kết.

Trước Top Model, Bảo Ngọc lọt Top 20 Head to Head Challenge, tương ứng Top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương.

ngoc.jpg
Bảo Ngọc đứng thứ 5 trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology dành cho Miss World 2026. Ảnh: Missosology. Ảnh: FB Bảo Ngọc.

Theo Missosology, Gabriela Botelho của Brazil giữ vị trí số một trong bảng dự đoán. Asia Rose Simpson của Philippines đứng thứ hai, Ignacia Fernández của Chile thứ ba và Tamunosoye Karibi-George của Nigeria thứ tư.

Trong nhóm này, Asia Rose Simpson trước đó chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á - châu Đại Dương và nhận vé vào Top 40 Miss World 2026. Tamunosoye Karibi-George cũng đã có suất vào Top 40 sau khi chiến thắng Top Model khu vực châu Phi.

Indira Ampiot của Pháp đứng thứ 6 trong bảng dự đoán của Missosology. Cô vừa chiến thắng Top Model khu vực châu Âu và được đặc cách vào Top 40.

Linda Górecká của Cộng hòa Czech đứng thứ 7, Nikita Porwal của Ấn Độ thứ 8, Olga Lombardo của Bỉ thứ 9 và Mary Sickler của Mỹ thứ 10.

Josephine Bøttger của Đan Mạch đứng thứ 11, Alina Akselrad của Argentina thứ 12, Latricia Ian Sawe của Tanzania thứ 13, Taanusiya Chetty của Malaysia thứ 14 và Janka Végvári của Hungary thứ 15.

Romanda Hombir của Nam Phi đứng thứ 16. Trước đó, cô chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Phi và giành quyền vào Top 40.

Vanessa Kraljevic của Bolivia, Audrey Bianca Callista của Indonesia, Blair Isufi của Kosovo và Mística Nuñez của Venezuela lần lượt giữ các vị trí từ 17 đến 20.

Georgia-Lee Gill của Trinidad & Tobago đứng thứ 21. Cô 24 tuổi, cao 1m75, có bằng cử nhân Sinh học và Hóa sinh. Đại diện Trinidad & Tobago trước đó chiến thắng Head to Head Challenge khu vực châu Mỹ và Caribe, nhận vé vào Top 40.

missosology.jpg
Missosology công bố bảng dự đoán đầu tiên gồm 25 thí sinh tại Miss World 2026. Ảnh: Missosology.

Như vậy, nhiều gương mặt trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology đã có vé vào Top 40 thông qua các phần thi.

Xem video: Hoa hậu Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi Miss World 2026. Nguồn Vietnamnet.
#Miss World 2026 #Bảo Ngọc #Top 5 #dự đoán #Hoa hậu

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Bảo Ngọc vào Top 20 phần thi Head to Head Challenge tại Miss World 2026

Tại Miss World 2026, Bảo Ngọc trở thành một trong 20 thí sinh vào vòng tiếp theo của Head to Head Challenge, tương ứng Top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Trong vòng bảng của phần thi Head to Head Challenge tại Miss World 2026, đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc lựa chọn biến đổi khí hậu làm chủ đề, kết nối những cảnh báo toàn cầu với thực trạng tại Việt Nam và hành trình hơn 6 năm hoạt động vì môi trường.

Trong phần trình bày, khi đưa ra các giải pháp, Bảo Ngọc đề cập đến sự phát triển của năng lượng tái tạo, những sáng kiến xuất phát từ cộng đồng tuyến đầu và các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người dễ bị tổn thương. Trong đó, thế hệ trẻ được cô xác định là lực lượng có khả năng tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Thí sinh Miss World 2026 hóa nàng thơ trên sàn diễn bên biển

111 người đẹp Miss World 2026 trình diễn thời trang Việt lấy cảm hứng từ di sản, ký ức, biển cả và vẻ đẹp riêng của phụ nữ.

miss1.jpg
111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại Hải Phòng. Chương trình đồng thời là phần thi Top Model.
miss2.jpg
Với chủ đề “The Green World”, đêm diễn khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên qua ngôn ngữ thời trang. 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trình diễn các bộ sưu tập của LaSen Vũ, Eric Moon - Duy Trần, Hà Duy, Janie Bridal và Khang Trịnh.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hơn trăm thí sinh Miss World 2026 khoe sắc với áo dài Việt

111 thí sinh Miss World 2026 trình diễn áo dài trong đêm khai mạc tại Quảng Ninh, mở đầu hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.

miss1.jpg
Mới đây, chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” diễn ra tại Quảng Ninh. 111 thí sinh tham dự sự kiện trước khoảng 10.000 khán giả.
miss2.jpg
Điểm nhấn của đêm khai mạc là bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Các thiết kế sử dụng chất liệu lụa Việt, được thực hiện riêng cho dàn thí sinh quốc tế trong chặng đầu cuộc thi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới