Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an hiếp dâm nữ sinh ở Đà Nẵng

Nguyễn Văn Thân cùng đồng phạm giả danh Công an, chặn xe, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Thanh Hà

Ngày 19/10, thông tin Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú tổ 01TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/9/2025, qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh Công an chặn xe, đe dọa và xâm hại một phụ nữ xảy ra rạng sáng 24/9/2025 trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

point-blur-oct192025-1404481.jpg
Nguyễn Văn Thân tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSHS đã khẩn trương vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N. (SN 2007, trú tỉnh Quảng Trị) nạn nhân trong vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 4h sáng 23/9/2025, chị D.N. điều khiển xe máy Honda Vision màu đen lưu thông trên đường 2/9 thì bị hai đối tượng Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng đi xe Satria màu trắng chặn lại. Lượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu dừng xe “kiểm tra giấy tờ”. Lợi dụng tâm lý sợ hãi, Thân nảy sinh ý đồ xấu, ép chị D.N. đi nhậu để “bỏ qua lỗi”. Sau đó, cả hai đưa nạn nhân đến quán Thanh Nhàn (đường 30/4), ép uống bia đến khi say, rồi Thân chở chị vào khách sạn Gia Phúc (đường Núi Thành) thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện, cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Trần Minh Lượng. Cơ quan Công an kêu gọi Lượng sớm ra đầu thú; đồng thời đề nghị gia đình, người thân, bạn bè vận động, thuyết phục đối tượng ra trình diện, giao nộp tang vật, phương tiện liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Ngăn chặn nhóm giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
