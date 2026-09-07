Asus mở bán Zenbook 14 với cấu hình mạnh, pin hơn 1 ngày

Asus chính thức mở rộng quy mô phân phối quốc tế cho dòng máy tính xách tay 14 inch thế hệ mới thuộc chuỗi sản phẩm Zenbook 14.

Chuỗi sản phẩm Zenbook 14 thế hệ mới được Asus ra mắt tại Computex 2026 mới đây đã được chính thức bán ra trên toàn cầu.

Tâm điểm của đợt ra mở bán lần này là mẫu Zenbook 14 UX3480 trang bị dung lượng pin 70 Wh. Máy đạt thời lượng sử dụng lên tới 19 giờ trong các bài kiểm tra chính thức khi duyệt web ở độ sáng 150 nit. Thậm chí đối với các tác vụ nhẹ, thời gian hoạt động có thể vượt mốc 33 giờ.

Zenbook 14 thế hệ mới trang bị pin 70Wh có thể hoạt động liên tục 33 tiếng.

Asus cũng bổ sung tùy chọn sử dụng vi xử lý AMD bên cạnh các phiên bản chạy vi xử lý Intel Panther Lake sở hữu màn hình OLED tùy chọn độ sáng tới 1.100 nit hay bản chip ARM với thời lượng pin 30 giờ.

Mẫu Zenbook 14 UX3480KA chạy chip AMD thay vì sử dụng dòng chip Gorgon Point như phiên bản UM3406 tiền nhiệm. Hãng lựa chọn bộ vi xử lý Ryzen AI 5 330 thuộc kiến trúc Krackan Point 2 và Ryzen AI 7 345 thuộc kiến trúc Krackan Point dựa trên nền tảng Zen 5.

Dù số nhân xử lý và hiệu năng đồ họa tích hợp có phần khiêm tốn hơn dòng Gorgon Point, nhưng các con chip mới này lại tối ưu năng lượng rất tốt.

Các kết nối trên dòng Zenbook 14 mới.

Về cấu hình phần cứng, phiên bản cao cấp nhất của Zenbook 14 UX3480KA sở hữu bộ nhớ RAM 24 GB, ổ cứng SSD PCIe 4.0 dung lượng 1 TB cùng màn hình OLED độ phân giải 1200p hỗ trợ cảm ứng và bút cảm ứng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các linh kiện này phụ thuộc vào từng thị trường cụ thể.

Tại đa số các khu vực, phiên bản tiêu chuẩn phổ biến nhất sẽ kết hợp viên pin 70 Wh với con chip Ryzen AI 7 345, bộ nhớ RAM 16 GB, ổ cứng 512 GB cùng màn hình OLED 1200p cơ bản không hỗ trợ cảm ứng.

Mức giá bán lẻ của Zenbook 14 UX3480KA có sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia.

Tại thị trường Anh, máy có giá quy đổi khoảng 49,2 triệu đồng, cao hơn 3,5 triệu đồng so với phiên bản chip Intel và đắt hơn 21 triệu đồng so với bản chip Snapdragon.

Trong khi đó tại khu vực Châu Âu, giá khởi điểm cho bản RAM 16 GB dao động từ 36,2 triệu đồng đến 45,2 triệu đồng tùy theo cấu hình chi tiết. Các đơn đặt hàng trước dự kiến bắt đầu giao đến tay người dùng trong vài ngày tới.