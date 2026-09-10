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Số hóa - Xe

Asus mini ProArt GR1X với bộ nhớ 128GB và kết nối 10GbE

ASUS vừa chia sẻ thêm chi tiết đồng thời xác nhận tên gọi của chiếc máy tính mini ProArt được trang bị card đồ họa NVIDIA RTX Spark.

Tuệ Minh
Asus mini ProArt GR1X với bộ nhớ 128GB và kết nối 10GbE

Hệ thống này trước đây đã được trưng bày tại Computex mà chưa có tên sản phẩm chính thức, nhưng giờ đây ASUS gọi nó là ProArt GR1X.

Hậu tố 1X trong tên gọi có nghĩa là N1X, SKU cao cấp nhất trong thế hệ chip ARM đầu tiên của NVIDIA dành cho Windows trên ARM.

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MiniPC hàng khủng của Asus có tên chính thức là ProArt GR1X

GR1X sử dụng nền tảng RTX Spark của NVIDIA với GPU Blackwell có 6.144 lõi CUDA và CPU Grace với tối đa 20 lõi.

Nền tảng này hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 128GB và cung cấp hiệu năng AI FP4 lên đến 1 PFLOP. ASUS cho biết nó có thể chạy các mô hình ngôn ngữ địa phương với tối đa 120 tỷ tham số.

ProArt GR1X được thiết kế để hoạt động liên tục.

ASUS vừa xác nhận thêm chi tiết về hệ thống làm mát. GR1X sử dụng thiết kế quạt kép với 218 cánh quạt và 7 cấp độ điều khiển tốc độ quạt. Công ty cho biết hệ thống làm mát này cung cấp khả năng tản nhiệt tốt hơn tới 1,6 lần và được thiết kế để hoạt hoạt động liên tục 24/7.

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Cấu hình chi tiết của ProArt GR1X.

Máy tính mini này có kích thước 150 × 150 × 51 mm. Nó bao gồm kết nối mạng 10GbE, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4, và có thể hỗ trợ tối đa bốn màn hình 4K. ASUS sẽ cung cấp hệ thống này với hai màu Đen và Bạc.

ASUS cũng đang trưng bày các mẫu laptop ProArt P16 và P14 dựa trên công nghệ RTX Spark tại IFA. P16 có độ dày 12,9 mm, nặng 1,77 kg và đi kèm pin 99Wh. P14 có độ dày 13,9 mm, nặng 1,48 kg và sử dụng pin 90Wh. Cả hai hệ thống đều hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 128GB.

P16 hỗ trợ màn hình OLED 4K 120Hz với VRR và NVIDIA G-SYNC, trong khi P14 có tùy chọn màn hình OLED 3K. ASUS chưa công bố giá bán của GR1X, P16 hoặc P14 trong bản cập nhật IFA.

RTX Spark, hay N1X theo tên mã nội bộ của NVIDIA, là một hệ thống chip đơn kết hợp bộ xử lý NVIDIA Grace 20 lõi trên kiến ​​trúc Arm với đồ họa Blackwell RTX gồm 6144 lõi CUDA và các lõi tensor thế hệ thứ năm hỗ trợ FP4.

Bộ xử lý và đồ họa được kết nối bằng giao tiếp NVLink-C2C với băng thông khoảng 600 GB/s và hoạt động với một vùng nhớ LPDDR5X duy nhất lên đến 128 GB. Hiệu năng được công bố trong các phép tính AI đạt 1 petaflop ở chế độ FP4.

Chip được sản xuất trên công nghệ xử lý 3nm của TSMC, và 20 lõi Grace bao gồm mười lõi Arm Cortex-X925 hiệu năng cao và mười lõi Cortex-A725 tiết kiệm năng lượng.

Ý nghĩa thực tiễn của bộ nhớ kết hợp là GPU có thể truy cập toàn bộ dung lượng của nó, thay vì chỉ 8-24 GB bộ nhớ video như ở các GPU rời trên laptop. Dung lượng bộ nhớ video hiện là hạn chế chính khi chạy các mô hình lớn cục bộ, ngay cả RTX 5090 trên laptop cũng chỉ có 24 GB.

NVIDIA RTX Spark tái định hình máy tính Windows cho kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo cá nhân.
Asus/VideozCard
#Asus ProArt GR1X #RTX Spark #NVIDIA Grace #MiniPC #Công nghệ AI

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