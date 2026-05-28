Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] ASUS Zenbook DUO 2026 lột xác, laptop 2 màn hình nay đã “chín”

Số hóa - Xe

[GALLERY] ASUS Zenbook DUO 2026 lột xác, laptop 2 màn hình nay đã “chín”

ASUS Zenbook DUO 2026 ra mắt với thiết kế mỏng nhẹ hơn, hai màn hình OLED gần như liền mạch cùng hiệu năng AI mạnh mẽ cho dân sáng tạo.

Thiên Trang (TH)
ASUS vừa chính thức trình làng Zenbook DUO (2026), mẫu laptop hai màn hình mới được xem là phiên bản hoàn thiện nhất từ trước tới nay khi không còn mang cảm giác “trình diễn công nghệ” mà đã thực sự hướng tới nhu cầu làm việc đa nhiệm chuyên nghiệp. (Ảnh: Genk)
ASUS vừa chính thức trình làng Zenbook DUO (2026), mẫu laptop hai màn hình mới được xem là phiên bản hoàn thiện nhất từ trước tới nay khi không còn mang cảm giác “trình diễn công nghệ” mà đã thực sự hướng tới nhu cầu làm việc đa nhiệm chuyên nghiệp. (Ảnh: Genk)
So với thế hệ đầu tiên, Zenbook DUO 2026 được tinh chỉnh mạnh về thiết kế với phần khe hở giữa hai màn hình giảm từ khoảng 26mm xuống chỉ còn 7,66mm, giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn đáng kể khi dựng video, làm bảng tính hay xử lý nhiều cửa sổ công việc cùng lúc.(Ảnh: Genk)
So với thế hệ đầu tiên, Zenbook DUO 2026 được tinh chỉnh mạnh về thiết kế với phần khe hở giữa hai màn hình giảm từ khoảng 26mm xuống chỉ còn 7,66mm, giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn đáng kể khi dựng video, làm bảng tính hay xử lý nhiều cửa sổ công việc cùng lúc.(Ảnh: Genk)
Máy sở hữu hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED kích thước 14 inch độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz, hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng HDR tối đa 1000 nits, mang lại trải nghiệm hiển thị nổi bật cho nhóm người dùng sáng tạo nội dung hoặc chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
Máy sở hữu hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED kích thước 14 inch độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz, hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng HDR tối đa 1000 nits, mang lại trải nghiệm hiển thị nổi bật cho nhóm người dùng sáng tạo nội dung hoặc chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
ASUS cũng tinh gọn thân máy xuống chỉ khoảng 14,6mm khi gập lại và trọng lượng khoảng 1,65kg dù vẫn tích hợp hai màn hình cảm ứng, trong khi vật liệu Ceraluminum™ giúp máy cứng hơn nhưng nhẹ hơn đáng kể so với nhôm truyền thống.(Ảnh: Genk)
ASUS cũng tinh gọn thân máy xuống chỉ khoảng 14,6mm khi gập lại và trọng lượng khoảng 1,65kg dù vẫn tích hợp hai màn hình cảm ứng, trong khi vật liệu Ceraluminum™ giúp máy cứng hơn nhưng nhẹ hơn đáng kể so với nhôm truyền thống.(Ảnh: Genk)
Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở bộ bàn phím Bluetooth mới với thiết kế mỏng hơn, kết nối MagLatch bằng nam châm chắc chắn hơn và thời lượng pin lên tới khoảng 52 giờ, giúp trải nghiệm sử dụng gần với laptop truyền thống hơn nhiều.(Ảnh: Genk)
Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở bộ bàn phím Bluetooth mới với thiết kế mỏng hơn, kết nối MagLatch bằng nam châm chắc chắn hơn và thời lượng pin lên tới khoảng 52 giờ, giúp trải nghiệm sử dụng gần với laptop truyền thống hơn nhiều.(Ảnh: Genk)
Zenbook DUO (2026) còn hỗ trợ hàng loạt chế độ sử dụng linh hoạt như Dual Screen Mode, Desktop Mode, Tablet Mode hay Sharing Mode, cho phép người dùng biến thiết bị thành màn hình dọc gần 20 inch hoặc tablet màn hình kép tùy nhu cầu công việc.(Ảnh: Genk)
Zenbook DUO (2026) còn hỗ trợ hàng loạt chế độ sử dụng linh hoạt như Dual Screen Mode, Desktop Mode, Tablet Mode hay Sharing Mode, cho phép người dùng biến thiết bị thành màn hình dọc gần 20 inch hoặc tablet màn hình kép tùy nhu cầu công việc.(Ảnh: Genk)
Về hiệu năng, máy được trang bị Intel Core Ultra X9 388H cùng GPU Intel Arc thế hệ mới và NPU AI đạt tới 50 TOPS, giúp cải thiện mạnh hiệu suất đa nhiệm, xử lý đồ họa và các tác vụ AI cục bộ trên nền tảng Windows 11 Copilot PC.(Ảnh: Genk)
Về hiệu năng, máy được trang bị Intel Core Ultra X9 388H cùng GPU Intel Arc thế hệ mới và NPU AI đạt tới 50 TOPS, giúp cải thiện mạnh hiệu suất đa nhiệm, xử lý đồ họa và các tác vụ AI cục bộ trên nền tảng Windows 11 Copilot PC.(Ảnh: Genk)
Theo công bố của ASUS, Zenbook DUO (2026) có thể hoạt động khoảng 12 giờ với hai màn hình và được bán tại Việt Nam với giá từ 82,99 triệu đồng, cho thấy laptop hai màn hình đang dần trở thành lựa chọn thực tế cho giới sáng tạo thay vì chỉ là concept công nghệ đắt đỏ.(Ảnh: Genk)
Theo công bố của ASUS, Zenbook DUO (2026) có thể hoạt động khoảng 12 giờ với hai màn hình và được bán tại Việt Nam với giá từ 82,99 triệu đồng, cho thấy laptop hai màn hình đang dần trở thành lựa chọn thực tế cho giới sáng tạo thay vì chỉ là concept công nghệ đắt đỏ.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#ASUS Zenbook DUO #laptop hai màn hình #thiết kế mỏng nhẹ #OLED 3K #hiệu năng AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT