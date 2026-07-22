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Số hóa - Xe

Áo da của CEO Nvidia lên sàn đấu giá, giá gần 2 tỷ đồng

Chiếc áo da Tom Ford gắn liền với CEO Nvidia Jensen Huang vừa được Sotheby's đưa lên đấu giá, thu hút mức trả giá gần 70.000 USD.

Thiên Trang (TH)

Chiếc áo da màu đen quen thuộc của CEO Nvidia Jensen Huang vốn xuất hiện trên hầu hết các sân khấu công nghệ lớn trong hơn một thập kỷ, nay bất ngờ trở thành món đồ sưu tầm được săn đón. Tại phiên đấu giá do Sotheby's New York tổ chức, chiếc áo đã nhanh chóng nhận được mức trả giá lên tới 70.000 USD (gần 1,85 tỷ đồng), cao gấp nhiều lần giá bán lẻ ban đầu khoảng 5.000-10.000 USD. Điều khiến món đồ này trở nên đặc biệt không nằm ở chất liệu hay thương hiệu Tom Ford, mà ở việc nó đã đồng hành cùng Jensen Huang trong hàng loạt cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp AI và bán dẫn. Từ những buổi công bố GPU thế hệ mới, các hội nghị GTC cho đến các sự kiện mang tính bước ngoặt của Nvidia, chiếc áo da gần như đã trở thành "đồng phục" gắn liền với hình ảnh vị CEO quyền lực này.

Chiếc áo da Tom Ford gắn liền với hình ảnh CEO Nvidia Jensen Huang đang được Sotheby's đưa lên đấu giá.

Theo thông tin từ Sotheby's, chiếc áo được đưa lên đấu giá là mẫu Tom Ford Nappa Grain Leather Blouson màu đen, có chữ ký của Jensen Huang ở mặt trong bằng bút vàng. Chữ ký đã được tổ chức xác thực James Spence Authentication (JSA) kiểm định, trong khi tổ chức PSA sử dụng phương pháp photo-match để đối chiếu từng nếp gấp, vết xước và chi tiết trên áo với những bức ảnh chụp tại sự kiện Hon Hai Tech Day của Foxconn diễn ra ở Đài Loan vào tháng 10/2023. Nhờ quy trình xác thực nghiêm ngặt, Sotheby's xác nhận đây chính là chiếc áo từng được Jensen Huang mặc trong sự kiện nói trên. Điều thú vị là mức giá hiện tại của chiếc áo gần tương đương giá bán của một GPU AI Blackwell B200 – dòng chip cao cấp đang được Nvidia cung cấp cho các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu. Phiên đấu giá mang tên "The CEO's Uniform" cũng mang ý nghĩa thiện nguyện khi toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển tới The Edge Institute, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ học bổng và các chương trình phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Không phải ngẫu nhiên chiếc áo da của Jensen Huang được ví như áo cổ lọ của Steve Jobs hay chiếc hoodie xám gắn liền với Mark Zuckerberg. Trong nhiều năm qua, vị CEO Nvidia gần như chỉ xuất hiện trước công chúng với phong cách áo da đen, quần tối màu và giày thể thao đơn giản. Chính sự nhất quán ấy đã giúp tạo nên một dấu ấn nhận diện mạnh mẽ. Jensen Huang từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng vợ và con gái là những người lựa chọn trang phục cho ông, còn bản thân không quá quan tâm đến thời trang. Ông cũng nổi tiếng với thói quen không đeo đồng hồ để tập trung hoàn toàn vào công việc và hiện tại. Trong một buổi giao lưu trực tuyến trên Reddit từ năm 2016, Jensen Huang còn tự giới thiệu mình là "người mặc áo da và thường nhắc lại mọi thứ ba lần", cho thấy ông hoàn toàn ý thức được hình ảnh đặc trưng của bản thân nhưng chưa bao giờ cố tình xây dựng nó như một chiến lược thương hiệu.

Món đồ được xem là biểu tượng của kỷ nguyên AI khi đồng hành cùng Jensen Huang tại nhiều cột mốc quan trọng của Nvidia.

Điểm đặc biệt của phiên đấu giá lần này là chiếc áo được định giá ngay khi "lịch sử vẫn đang diễn ra". Khác với nhiều món đồ công nghệ từng được bán đấu giá nhiều năm sau khi chủ nhân đã nghỉ hưu hoặc qua đời, Jensen Huang hiện vẫn là người dẫn dắt Nvidia trong giai đoạn công ty trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới nhờ làn sóng AI. Chính điều đó khiến nhiều nhà sưu tầm tin rằng chiếc áo không chỉ là vật dụng cá nhân, mà còn là biểu tượng của cuộc cách mạng AI đang diễn ra. Nếu Nvidia tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong ngành trí tuệ nhân tạo, giá trị lịch sử của chiếc áo có thể còn tăng mạnh trong tương lai. Phiên đấu giá dự kiến kéo dài đến ngày 17/7 và giới quan sát cho rằng mức giá cuối cùng nhiều khả năng sẽ còn vượt xa con số 70.000 USD hiện tại.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện về chiếc áo da của Jensen Huang cho thấy giá trị của một món đồ đôi khi không nằm ở chất liệu hay giá bán ban đầu, mà được tạo nên bởi những dấu mốc lịch sử mà nó chứng kiến. Một chiếc áo Tom Ford có thể được bán ở bất kỳ cửa hàng nào, nhưng chiếc áo gắn với những lần Nvidia công bố các GPU làm thay đổi ngành AI lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong mắt giới sưu tầm, họ không chỉ mua một món thời trang, mà còn sở hữu một phần ký ức của kỷ nguyên AI. Đó cũng là lý do chiếc áo da tưởng chừng rất bình thường này đang trở thành một trong những hiện vật công nghệ được chú ý nhất trên thị trường đấu giá quốc tế.

#Nvidia #Jensen Huang #đấu giá #AI #sưu tầm #Tom Ford

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