Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] CEO Nvidia nói một câu, cổ phiếu kim cương Trung Quốc tăng phi mã

Số hóa - Xe

[GALLERY] CEO Nvidia nói một câu, cổ phiếu kim cương Trung Quốc tăng phi mã

Phát biểu của CEO Jensen Huang về làm mát siêu máy tính bằng nước nóng bất ngờ thổi bùng cơn sốt "làm mát bằng kim cương".

Thiên Trang (TH)
Phát biểu của CEO Jensen Huang tại CES 2026 rằng Nvidia đang "làm mát siêu máy tính bằng nước nóng" đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghệ, nhưng điều bất ngờ là câu nói này lại châm ngòi cho một làn sóng đầu cơ liên quan đến công nghệ tản nhiệt bằng kim cương tại Trung Quốc, dù người đứng đầu Nvidia chỉ đề cập đến hệ thống làm mát chất lỏng 45 độ dành cho nền tảng Vera Rubin NVL72 với công suất tới 2.300W mỗi chip và hoàn toàn không nhắc đến vật liệu kim cương trong bài phát biểu của mình.
Phát biểu của CEO Jensen Huang tại CES 2026 rằng Nvidia đang "làm mát siêu máy tính bằng nước nóng" đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghệ, nhưng điều bất ngờ là câu nói này lại châm ngòi cho một làn sóng đầu cơ liên quan đến công nghệ tản nhiệt bằng kim cương tại Trung Quốc, dù người đứng đầu Nvidia chỉ đề cập đến hệ thống làm mát chất lỏng 45 độ dành cho nền tảng Vera Rubin NVL72 với công suất tới 2.300W mỗi chip và hoàn toàn không nhắc đến vật liệu kim cương trong bài phát biểu của mình.
Nguồn cơn của cơn sốt xuất phát từ bức ảnh Giám đốc điều hành công ty CY Diamond bắt tay Jensen Huang tại Bắc Kinh được đăng tải trên WeChat, sau đó hàng loạt hãng truyền thông công nghệ và kinh doanh Trung Quốc như Caixin, 36Kr hay Sina Tech đồng loạt đưa tin Nvidia đã "kiểm chứng" vật liệu composite kim cương và sẽ triển khai công nghệ làm mát bằng kim cương trên các thế hệ chip AI tương lai, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư tăng mạnh dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Nvidia.
Nguồn cơn của cơn sốt xuất phát từ bức ảnh Giám đốc điều hành công ty CY Diamond bắt tay Jensen Huang tại Bắc Kinh được đăng tải trên WeChat, sau đó hàng loạt hãng truyền thông công nghệ và kinh doanh Trung Quốc như Caixin, 36Kr hay Sina Tech đồng loạt đưa tin Nvidia đã "kiểm chứng" vật liệu composite kim cương và sẽ triển khai công nghệ làm mát bằng kim cương trên các thế hệ chip AI tương lai, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư tăng mạnh dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Nvidia.
Làn sóng kỳ vọng này nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán khi nhiều công ty môi giới dự báo thị trường vật liệu tản nhiệt bằng kim cương có thể đạt quy mô 87 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12 tỷ USD vào năm 2026, kéo chỉ số cổ phiếu kim cương nhân tạo tại Trung Quốc tăng tới 71% chỉ trong 5 tháng, đồng thời giúp 8 doanh nghiệp trong lĩnh vực này tăng thêm khoảng 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 7 tỷ USD vốn hóa, trong đó nhiều cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi giá trị.
Làn sóng kỳ vọng này nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán khi nhiều công ty môi giới dự báo thị trường vật liệu tản nhiệt bằng kim cương có thể đạt quy mô 87 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12 tỷ USD vào năm 2026, kéo chỉ số cổ phiếu kim cương nhân tạo tại Trung Quốc tăng tới 71% chỉ trong 5 tháng, đồng thời giúp 8 doanh nghiệp trong lĩnh vực này tăng thêm khoảng 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 7 tỷ USD vốn hóa, trong đó nhiều cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi giá trị.
Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược với những kỳ vọng trên khi đến nay Nvidia vẫn chưa từng xác nhận bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến công nghệ làm mát bằng kim cương trên website chính thức, trong các tài liệu dành cho nhà đầu tư hay trên các phương tiện truyền thông công nghệ quốc tế, cho thấy phần lớn thông tin lan truyền chỉ dựa trên suy đoán từ một bức ảnh và các diễn giải thiếu cơ sở.
Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược với những kỳ vọng trên khi đến nay Nvidia vẫn chưa từng xác nhận bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến công nghệ làm mát bằng kim cương trên website chính thức, trong các tài liệu dành cho nhà đầu tư hay trên các phương tiện truyền thông công nghệ quốc tế, cho thấy phần lớn thông tin lan truyền chỉ dựa trên suy đoán từ một bức ảnh và các diễn giải thiếu cơ sở.
Ngay cả những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng đầu cơ cũng thừa nhận công nghệ này vẫn còn rất xa giai đoạn thương mại hóa khi Liliang Diamond cho biết vật liệu dẫn nhiệt bằng kim cương chưa tạo ra tác động đáng kể đến doanh thu, SF Diamond tiết lộ khó khăn lớn nhất là thiếu đơn đặt hàng, còn Huifeng Diamond xác nhận doanh thu từ các sản phẩm quản lý nhiệt chỉ chiếm khoảng 0,15% tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Ngay cả những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng đầu cơ cũng thừa nhận công nghệ này vẫn còn rất xa giai đoạn thương mại hóa khi Liliang Diamond cho biết vật liệu dẫn nhiệt bằng kim cương chưa tạo ra tác động đáng kể đến doanh thu, SF Diamond tiết lộ khó khăn lớn nhất là thiếu đơn đặt hàng, còn Huifeng Diamond xác nhận doanh thu từ các sản phẩm quản lý nhiệt chỉ chiếm khoảng 0,15% tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia, lĩnh vực tản nhiệt bằng kim cương hiện tồn tại hai hướng phát triển chính gồm vật liệu composite kim cương có chi phí cao gấp 3-4 lần đồng truyền thống nhưng gần với khả năng thương mại hóa hơn, trong khi bộ tản nhiệt bằng kim cương CVD nguyên chất vẫn phải giải quyết hàng loạt bài toán về giãn nở nhiệt, đánh bóng, đóng gói và chế tạo trước khi có thể sản xuất đại trà.
Theo các chuyên gia, lĩnh vực tản nhiệt bằng kim cương hiện tồn tại hai hướng phát triển chính gồm vật liệu composite kim cương có chi phí cao gấp 3-4 lần đồng truyền thống nhưng gần với khả năng thương mại hóa hơn, trong khi bộ tản nhiệt bằng kim cương CVD nguyên chất vẫn phải giải quyết hàng loạt bài toán về giãn nở nhiệt, đánh bóng, đóng gói và chế tạo trước khi có thể sản xuất đại trà.
Một rào cản khác nằm ở chính chuỗi cung ứng khi phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tập trung vào công nghệ HTHP phục vụ ngành trang sức thay vì công nghệ CVD đạt tiêu chuẩn bán dẫn, đồng nghĩa việc chuyển đổi sang sản xuất vật liệu nhiệt hiệu năng cao không chỉ đòi hỏi đầu tư lớn mà còn cần thay đổi toàn bộ năng lực sản xuất và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.
Một rào cản khác nằm ở chính chuỗi cung ứng khi phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tập trung vào công nghệ HTHP phục vụ ngành trang sức thay vì công nghệ CVD đạt tiêu chuẩn bán dẫn, đồng nghĩa việc chuyển đổi sang sản xuất vật liệu nhiệt hiệu năng cao không chỉ đòi hỏi đầu tư lớn mà còn cần thay đổi toàn bộ năng lực sản xuất và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.
Dù công nghệ tản nhiệt bằng kim cương không còn là ý tưởng viển vông khi một số doanh nghiệp như Akash Systems đã cung cấp máy chủ AI ứng dụng vật liệu này và Intel cũng thể hiện sự quan tâm đến bán dẫn kim cương, giới phân tích cho rằng thị trường đang định giá quá sớm một công nghệ có thể phải đến năm 2027 hoặc muộn hơn mới bước vào giai đoạn thương mại rộng rãi, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa tiến độ phát triển thực tế và những câu chuyện đang được thổi phồng trên thị trường.
Dù công nghệ tản nhiệt bằng kim cương không còn là ý tưởng viển vông khi một số doanh nghiệp như Akash Systems đã cung cấp máy chủ AI ứng dụng vật liệu này và Intel cũng thể hiện sự quan tâm đến bán dẫn kim cương, giới phân tích cho rằng thị trường đang định giá quá sớm một công nghệ có thể phải đến năm 2027 hoặc muộn hơn mới bước vào giai đoạn thương mại rộng rãi, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa tiến độ phát triển thực tế và những câu chuyện đang được thổi phồng trên thị trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Nvidia #kim cương #cổ phiếu #công nghệ làm mát #thị trường Trung Quốc #đầu tư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT