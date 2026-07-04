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[GALLERY] App giao đồ ăn gây sốc với AI vượt GPT-5.5, không cần NVIDIA

Số hóa - Xe

[GALLERY] App giao đồ ăn gây sốc với AI vượt GPT-5.5, không cần NVIDIA

Từ một ứng dụng giao đồ ăn, Meituan bất ngờ tạo ra mô hình AI 1,6 nghìn tỷ tham số, huấn luyện hoàn toàn bằng chip nội địa.

Thiên Trang (TH)
Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn hàng đầu Trung Quốc với hơn 770 triệu người dùng giao dịch mỗi năm và mạng lưới hơn 14,5 triệu đối tác kinh doanh, vừa gây bất ngờ khi chính thức xác nhận đứng sau LongCat 2.0 - mô hình AI từng xuất hiện dưới cái tên bí ẩn Owl Alpha, hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu trên OpenRouter với hơn 10,1 nghìn tỷ token được xử lý mỗi tháng, tăng tới 242% so với tháng trước và vượt qua nhiều mô hình AI nổi tiếng của OpenAI lẫn Google về mức độ sử dụng.
Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn hàng đầu Trung Quốc với hơn 770 triệu người dùng giao dịch mỗi năm và mạng lưới hơn 14,5 triệu đối tác kinh doanh, vừa gây bất ngờ khi chính thức xác nhận đứng sau LongCat 2.0 - mô hình AI từng xuất hiện dưới cái tên bí ẩn Owl Alpha, hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu trên OpenRouter với hơn 10,1 nghìn tỷ token được xử lý mỗi tháng, tăng tới 242% so với tháng trước và vượt qua nhiều mô hình AI nổi tiếng của OpenAI lẫn Google về mức độ sử dụng.
Điểm gây chú ý nhất của LongCat 2.0 không chỉ nằm ở quy mô lên tới 1,6 nghìn tỷ tham số theo kiến trúc Mixture-of-Experts, mà còn ở việc toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện trên cụm khoảng 50.000 chip AI nội địa Trung Quốc, bao gồm các bộ xử lý ASIC chuyên dụng kết hợp nền tảng giao tiếp HCCL của Huawei, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ GPU nào của NVIDIA - điều trước đây được xem là rất khó thực hiện đối với các mô hình AI cỡ nghìn tỷ tham số.
Điểm gây chú ý nhất của LongCat 2.0 không chỉ nằm ở quy mô lên tới 1,6 nghìn tỷ tham số theo kiến trúc Mixture-of-Experts, mà còn ở việc toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện trên cụm khoảng 50.000 chip AI nội địa Trung Quốc, bao gồm các bộ xử lý ASIC chuyên dụng kết hợp nền tảng giao tiếp HCCL của Huawei, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ GPU nào của NVIDIA - điều trước đây được xem là rất khó thực hiện đối với các mô hình AI cỡ nghìn tỷ tham số.
Thành tựu này được xem là cột mốc quan trọng đối với ngành AI Trung Quốc bởi việc chạy mô hình phục vụ người dùng đã có thể thực hiện trên chip nội địa từ trước, nhưng quá trình huấn luyện từ đầu với khối lượng dữ liệu khổng lồ đòi hỏi khả năng tính toán song song cực cao, vốn là lĩnh vực NVIDIA gần như thống trị trong nhiều năm qua, và LongCat 2.0 đã chứng minh các giải pháp trong nước cũng có thể đảm nhiệm vai trò này.
Thành tựu này được xem là cột mốc quan trọng đối với ngành AI Trung Quốc bởi việc chạy mô hình phục vụ người dùng đã có thể thực hiện trên chip nội địa từ trước, nhưng quá trình huấn luyện từ đầu với khối lượng dữ liệu khổng lồ đòi hỏi khả năng tính toán song song cực cao, vốn là lĩnh vực NVIDIA gần như thống trị trong nhiều năm qua, và LongCat 2.0 đã chứng minh các giải pháp trong nước cũng có thể đảm nhiệm vai trò này.
Về hiệu năng, LongCat 2.0 chưa phải mô hình AI mạnh nhất ở mọi hạng mục khi vẫn xếp sau Claude Opus 4.8 trong một số bài đánh giá tổng quát như FORTE hay BrowseComp, nhưng ở lĩnh vực lập trình phần mềm - trọng tâm mà Meituan đầu tư phát triển - mô hình này lại tạo nên bất ngờ lớn khi đạt 59,5 điểm trên SWE-bench Pro, cao hơn mức 58,6 điểm của GPT-5.5, qua đó trở thành một trong những AI có năng lực sửa lỗi và viết mã nguồn tốt nhất hiện nay.
Về hiệu năng, LongCat 2.0 chưa phải mô hình AI mạnh nhất ở mọi hạng mục khi vẫn xếp sau Claude Opus 4.8 trong một số bài đánh giá tổng quát như FORTE hay BrowseComp, nhưng ở lĩnh vực lập trình phần mềm - trọng tâm mà Meituan đầu tư phát triển - mô hình này lại tạo nên bất ngờ lớn khi đạt 59,5 điểm trên SWE-bench Pro, cao hơn mức 58,6 điểm của GPT-5.5, qua đó trở thành một trong những AI có năng lực sửa lỗi và viết mã nguồn tốt nhất hiện nay.
Không chỉ ghi điểm trên các bảng xếp hạng chuyên môn, LongCat 2.0 còn nhanh chóng thu hút cộng đồng lập trình viên khi đứng thứ hai trên nền tảng Claude Code và xếp thứ ba trên OpenClaw, trong khi nhiều người sử dụng trước đó hoàn toàn không biết Owl Alpha thực chất là sản phẩm của một công ty giao đồ ăn thay vì một phòng thí nghiệm AI nổi tiếng.
Không chỉ ghi điểm trên các bảng xếp hạng chuyên môn, LongCat 2.0 còn nhanh chóng thu hút cộng đồng lập trình viên khi đứng thứ hai trên nền tảng Claude Code và xếp thứ ba trên OpenClaw, trong khi nhiều người sử dụng trước đó hoàn toàn không biết Owl Alpha thực chất là sản phẩm của một công ty giao đồ ăn thay vì một phòng thí nghiệm AI nổi tiếng.
Sự xuất hiện của LongCat 2.0 cũng diễn ra đúng thời điểm Mỹ tăng cường kiểm soát việc tiếp cận các mô hình AI tiên tiến và công nghệ bán dẫn, khiến nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển trên thế giới tìm kiếm các lựa chọn thay thế, trong đó mô hình của Meituan nổi bật nhờ phát hành mã nguồn mở theo giấy phép MIT, chi phí sử dụng thấp chỉ từ 0,30 USD cho mỗi triệu token đầu vào trong giai đoạn ưu đãi và miễn phí toàn bộ các yêu cầu truy xuất từ bộ nhớ đệm.
Sự xuất hiện của LongCat 2.0 cũng diễn ra đúng thời điểm Mỹ tăng cường kiểm soát việc tiếp cận các mô hình AI tiên tiến và công nghệ bán dẫn, khiến nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển trên thế giới tìm kiếm các lựa chọn thay thế, trong đó mô hình của Meituan nổi bật nhờ phát hành mã nguồn mở theo giấy phép MIT, chi phí sử dụng thấp chỉ từ 0,30 USD cho mỗi triệu token đầu vào trong giai đoạn ưu đãi và miễn phí toàn bộ các yêu cầu truy xuất từ bộ nhớ đệm.
Nhiều chuyên gia nhận định những biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI và kiểm soát mô hình AI của Mỹ vô tình tạo ra khoảng trống trên thị trường, mở cơ hội để các doanh nghiệp Trung Quốc tung ra những sản phẩm có giá cạnh tranh hơn, dễ tiếp cận hơn và không chịu các rào cản xuất khẩu, từ đó gia tăng sức hút với cộng đồng lập trình viên cũng như doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.
Nhiều chuyên gia nhận định những biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI và kiểm soát mô hình AI của Mỹ vô tình tạo ra khoảng trống trên thị trường, mở cơ hội để các doanh nghiệp Trung Quốc tung ra những sản phẩm có giá cạnh tranh hơn, dễ tiếp cận hơn và không chịu các rào cản xuất khẩu, từ đó gia tăng sức hút với cộng đồng lập trình viên cũng như doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.
Câu chuyện của Meituan cho thấy chiến lược phát triển AI của Trung Quốc đang chuyển từ phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài sang xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và mô hình AI nội địa hoàn chỉnh, đồng thời chứng minh rằng ngay cả một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực giao đồ ăn cũng có thể trở thành đối thủ đáng gờm trên đường đua trí tuệ nhân tạo, góp phần định hình lại cán cân cạnh tranh trong ngành AI toàn cầu.
Câu chuyện của Meituan cho thấy chiến lược phát triển AI của Trung Quốc đang chuyển từ phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài sang xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và mô hình AI nội địa hoàn chỉnh, đồng thời chứng minh rằng ngay cả một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực giao đồ ăn cũng có thể trở thành đối thủ đáng gờm trên đường đua trí tuệ nhân tạo, góp phần định hình lại cán cân cạnh tranh trong ngành AI toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#AI #LongCat 2.0 #Meituan #mô hình AI #Chip nội địa #GPT-5.5

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