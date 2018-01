Bắt Vũ Nhôm có thể sẽ tìm được ai lộ tin để bị can bỏ trốn?

Ngày 4/1/201, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm (SN 1975, trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

Ông Vũ Nhôm bị khởi tố về tội “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Ông Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ Nhôm”.

Liên quan đến tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũm Luật sư Đặng Xuân Cường (Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú) phân tích, việc ông Vũ Nhôm khi biết mình bị khởi tố và có hành vi bỏ trốn đã khiến quá trình điều tra của cơ quan điều tra bị gián đoạn.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ án này, ông Vũ Nhôm sẽ bị tạm giam ngay để phục vụ quá trình điều tra.

“Vụ án sẽ trải qua các tiến trình tố tụng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Ông Vũ Nhôm đã bỏ trốn ra nước ngoài nên trường hợp ông được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là điều không thể”, luật sư Cường cho biết.

Theo luật sư Cường, trong quá trình điều tra vụ án, nếu phát hiện tội phạm khác thì Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) sẽ khởi tố bổ sung. Đặc biệt, việc bắt và điều tra ông Phan Văn Anh Vũ sẽ trả lời được những câu hỏi mà dư luận đã đặt ra trong thời gian qua như: Vũ Nhôm đã làm lộ những bí mật gì? Ai là người đã báo tin Vũ Nhôm bị điều tra, khởi tố để bị can bỏ trốn?...